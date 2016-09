Nyhetssammendrag 01. september 2016

Smutthull i atomavtale med Iran

Obama-administrasjonen har ifølge en rapport av Institute for Science and International Security gått med på å fravike flere restriksjoner som ble pålagt Iran under atomavtalen fra i fjor sommer. Ifølge rapporten som nyhetsbyrået Reuters har fått innblikk i, gikk USA og de andre vestlige partnerne med på å la Iran overse flere restriksjoner i avtalen. -Disse smutthullene ble inngått i all hemmelighet og de er alle i Irans favør, sier David Albright som har vært med å lage rapporten. Albright er også tidligere våpeninspektør i FN.

Israelske piloter returnerte etter øvelse

Et tema fra Israel Air force (IAF) returnerte torsdag fra den store militærøvelsen «Red Flag» i Nevada i USA hvor de har trent sammen med piloter fra mange andre land, inkludert islamske land. Øvelsen er regnet som gigantisk i omfang og simulerer krig over Nellis Air Force Base i Nevada. Det israelske teamet hadde F-15 og F-16 fly, foruten et tankfly som ble brukt til å etterfylle jagerflyene. Blant de islamske landene som deltok var Pakistan og De forente arabiske emirater.

Jøder foretrekker Clinton

Amerikanske jøder foretrekker demokraten Hillary Rodham Clinton med 52 prosent over republikaneren Donald Trump med 23 prosent, ifølge en måling for Gallup. Muslimer foretrekker Clinton over Trump med 64 mot 9 prosent. Amerikanske jøder stemmer favoriserer demokratene med 10-15 prosent over resten av befolkningen, og dette valget ser ikke ut til å være noe unntak, ifølge Gallup.

Bensinprisene opp

De israelske bensinprisene økte denne uken med 27 agorot per liter og det er en økning på fem prosent. Maksimumsprisen for en liter 85 oktan er nå 5,96 shekel.

Nytt skoleår

I alt 2,2 millioner israelske barn startet torsdag det nye skoleåret. Blant dem var det 160,000 førsteklassinger. I dette skoleåret er gjennomsnittsstørrelsen på første og andreklassene redusert fra 34 til 28 elever. Sikkerhetsvakter ved skoler og offentlige institusjoner hadde truet med streik noe som kunne forsinket skolestarten, men de besluttet i siste liten å utsette trusselen i en måned.

Rakett eksploderte, satellitt tapt

En amerikansk romfartsrakett eksploderte torsdag under oppskyting i Florida. Raketten hadde en satellitt på oppdrag fra Facebook, og skulle være med å sørge for tilgang til internett i avsidesliggende strøk. Satellitten – en Amos-6 – var bygd av Israel Aerospace Industries.