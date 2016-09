Nyhetssammendrag 02. september 2016

Antisemittisme i britisk Labour

Antisemittismen i det britiske Labour – Arbeiderpartiet – ser ikke ut til å avta. Denne uken sendte en av partileder Jeremy Corbyns støttespillere en melding til jødiske partikollega Ruth Smeeth hvor vedkommende beskyldte henne for forræderi og antydet at hun burde henges fra galgen. Meldingen inneholdt også andre antisemittiske slengord. Smeeth fikk kritikken etter at hun stod frem og sa at partiledelsen må gjøre mer for å bekjempe antisemittismen i partiet. I løpet av 12 timer fikk parlamentsmedlem Smeeth over 20,000 nedverdigende meldinger fra Corbyns støttespillere.

Frykter konsekvensene av havari

Israel Space Agency (ISA) frykter de langsiktige konsekvensene av at den amerikanske SpaceX Falcon raketten havarerte under oppskyting i USA denne uken med en israelsk Amos-6 satellitt som skulle gi internettforbindelse til deler av Afrika. ISA og myndighetene frykter at havariet kan føre til at salget av den israelske satellittoperatøren Spacecom for 285 millioner dollar til en kinesisk gruppe kan bli stanset, ettersom at salget var betinget på at satellitten skulle tas i bruk. Satellitten var den mest avanserte som noen gang er produsert i Israel, og selv om den var forsikret vil det ta tid å lage en ny.

Israel en maritim stormakt

En kommisjon bestående av tidligere israelske og amerikanske marineadmiraler og politiske ledere har tatt til orde for at Israel tar på seg en større rolle i å sikre og administrere det østlige Middelhavet slik at USA ikke lenger behøver gjøre det. Kommisjonen mener at Israel med USAs bistand bør oppgradere sin marineflåte til å sikre sin egen tilgang til havet og å beskytte sin olje og gassinteresser, og samtidig ta på seg en lederrolle hvor USA kan komme til unnsetning senere dersom det blir nødvendig. De viser til at Israel har kunnskap og kapasitet til dette, og Israel er også det eneste stabile landet i regionen i lyst av strid i araberland, Russlands inntog i Syria og Hizballahs utvidete rolle.

Israel tar imot ICC

Israel vil ta imot en arbeidsgruppe fra Den internasjonale domstolen (ICC) i Haag som skal vurdere hvorvidt de skal innlede en granskning av mulige krigsforbrytelser under Gaza-krigen i 2014. Israel skal vise ICC hvordan det israelske rettsapparatet fungerer. Israel er imot en formell etterforskning, men vil samarbeide med ICC for å dokumentere israelsk rettsapparats kompetanse.

Mindre overskutt for jernbanen

Israel Railways fortjeneste i første halvår i år var på 64 millioner shekel sammenlignet med 238 millioner shekel i samme periode i fjor . Omsetningen i perioden var 1,12 milliarder shekel som er litt mer enn de 1,07 milliarder shekel de hadde i fjor. I perioden fraktet de 28,9 millioner passasjerer mot 25,9 millioner i fjor. Selskapet har tatt på seg store investeringer med å elektrifisere jernbanen over hele landet.