Nyhetssammendrag 06. september 2016

Parkeringshus kollapset i Tel Aviv

Et underjordisk parkeringshus som var under bygging i Tel Aviv kollapset mandag morgen og tre personer omkom og 17 andre ble skadet mens fire er fremdeles savnet. Ulykken fant sted i Ramat Hahayal i den nordlige delen av Tel Aviv. Over 60 redningsmannskaper fra brannvesenet ble tilkalt etter ulykken og hentet ut de skadde og omkomne.

Amerikansk parti i Samaria

Det republikanske partiet i USA har åpnet et valgkampkontor i Karnei Shomron i Samaria foran presidentvalget i november. Det er frøste gang at et stort politisk parti i USA har åpnet og drevet virksomhet fra Judea og Samaria. Det republikanske partiet håper å sikre seg flest mulig stemmer til kongress og presidentvalget i november fra alle jødene i området som ofte har både israelsk og amerikansk statsborgerskap.

Får kompensasjon for tapt satellitt

Det israelske selskapet Space Communication som eide den avanserte satellitten Amos-6 som ble ødelagt da raketten som skulle frakte den ut i atmosfæren eksploderte i forrige uke, vil få 2 millioner dollar i kompensasjon fra Israel Aerospace Industries. I tillegg forventer SpaceCom som selskapet også er kjent som å få 50 millioner dollar i erstatning fra SpaceX som eide raketten som havarerte.

Tyskland vil etterforske PLO

Den tyske regjeringen har for første gang innrømmet at PLO-myndigheten mest sannsynlig gir stipend og annen støtte til terrorister og deres familier som utfører aksjoner mot jøder og Israel. Myndighetene har lovet å etterforske saken videre. Det var under et spørsmål fra opposisjonen i forrige uke at en representant for Utenriksdepartementet sa at de kjente til at «martyrer» og deres familier fikk penger både fra PLO og PLO-myndighetens budsjett.

Skjøt mot mål i Syria

Det israelske forsvaret (IDF) skjøt med tungt artilleri mot mål i Syria søndag kveld etter at en granat tidligere på dagen landet inne på israelsk side av grensen. IDF sa at de holder Syria ansvarlig for all ild som krysser grensen inn til Israel.

Netanyahu til Nederland

Statsminister Binyamin Netanyahu ankommer tirsdag Nederland hvor han skal på et diplomatisk besøk til Haag. Han skal blant annet møte statsminister Mark Rutte for å diskutere dypere bilaterale relasjoner så vel som regionale saker. Han skal også møte kong Willem-Alexander og besøke parlamentet.