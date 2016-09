Nyhetssammendrag 07. september 2016

Netanyahu i Nederland

Nederlands statsminister Mark Rutte holdt i går en pressekonferanse med kollega Binyamin Netanyahu som er på besøk i landet og talte varmt om utvidet økonomisk samarbeid mellom landene. Men de gode ordene druknet nesten i listen over nederlandske krav overfor Israel. Rutte ba Israel om å stanse utvidelsen av de jødiske bosetningene, arbeide for en to-stasløsning og stanse rivningen av hus. Det siste var trolig en referanse til rivning av hus til terrorister. Rutte la til at Nederland ikke støter BDS-bevegelsen men de har beskyttelse og kan operere fritt, sa han og la til at han også støttet merkingen av israelske varer som selges i Europa. Netanyahu talte imidlertid varmt om de gode forbindelsene mellom landene og takket også Nederland for å hjelpe til med å bedre energi og vanntilgangen i Gaza.

Svensk besøk skuffet

Israelske myndigheter er skuffet over den svenske opposisjonslederen Anna Kinberg Batra som denne uken besøkte Israel. På forhånd beskrev hun seg som en «venn av Israel» men under besøket unnlot hun å si noe godt om Israel slik hun hadde indikert på forhånd. -Hun leverte ikke det hun hadde antydet, sa en kilde i regjeringen til Times of Israel. Israel hadde håpet at hun ville gi et annet bilde av Sverige enn dagens regjering i Stockholm som er svært fiendtlig innstilt til Israel.

Belgisk «toleranseminister» avskjediget

Den muslimske «toleranseministeren» i Belgia har mistet sin prestisjefylte jobb. Youssef Kobo måtte gå etter at han i forrige måned sammenlignet Israel med den islamske terrorgruppen ISIS og til Nazi-Tyskland. Han hadde også tatt til orde for å «slakte» aktivister som er imot «rituell slakting» av dyr, noe muslimene gjør.

Hebrew University best i Israel

Hebrew University i Jerusalem er Israel beste universitet og det 148. beste i verden, ifølge rangeringen til det britiske selskapet Quacquarelli Symonds. De har sammenlignet verdens 600 beste universitet ved å fokusere på akademiske prestasjoner innenfor forskning, undervisning og internasjonalisering. Dette var andre året på rad at de ble rangert på 148. plass i verden. Tel Aviv University og Technion kom på 212. og 213. plass.

Fant gamle granater

Politiet sier at en israeler på svømmetur i Genesaretsjøen nylig kom over fem udetonerte granater som trolig stammer fra Den første verdenskrig. Tørke har ført til at vannstanden har sunket og artillerigranatene ble synlige. De ble trolig dumpet der av tyrkerne som var på flukt fra britiske styrker i 1918. Det ottomanske imperiet (dagens Tyrkia) kontrollerte området frem til 1918 da britene tok over kontrollen.