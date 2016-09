Nyhetssammendrag 08. september 2016

Problemet er ikke bosetninger

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde onsdag ettermiddag et møte med nederlandske journalister under besøket til landets parlament. De fleste spørsmålene til Netanyahu dreide seg om konflikten mellom Israel og araberlandene og PLO-myndighetens president Mahmoud Abbas manglende vilje til å anerkjenne Israel som en jødisk stat. -Problemet er ikke «Vestbanken», men vår eksistens, sa Netanyahu. -Vi trakk oss ut av Gaza og se hva som skjedde der, «Hamastan». Palestina-araberne vil også ha Ako, Jaffa og Tel Aviv, la han til. -Kjernen i problemet er at palestina-araberne ikke aksepterer og ikke ønsker at den jødiske staten skal eksistere, sa han.

Nektet å hilse på Netanyahu

Den nederlandske parlamentarikeren Tunahan Kuzu vakte oppsikt onsdag da han nektet å hilse på statsminister Binyamin Netanyahu som var på offisielt besøk i parlamentet. Kuzu som opprinnelig er fra Tyrkia og som er for ny immigrasjon til Europa er tidligere medlem av Arbeiderpartiet i landet. Han hadde også på seg en knapp med PLO-flagget.

IAF bombet mål i Syria

Det israelske flyvåpenet (IAF) bombet natt til torsdag flere mål i Syria. Samtlige mål tilhørte den syriske hæren, og aksjonen kom etter at et prosjektil fra Syria landet inne på et åpent område på israelsk side av grensen. Israel har gjort det klart at de ikke vil tolerere at borgerkrigen i landet når Israel og er snar med å besvare ilden.

Abbas jobbet for KGB

PLO-myndighetens president og PLO-leder Mahmoud Abbas var spion for Sovjetunionen i Damaskus, Syria på 1980-tallet, melder Channel 1 i Israel. Redaktør Oren Nahari i kanalen sier at israelske forskere har fått tak i dokumenter fra KGB-avhopper Vasily Mitrokhin som viser at Abbas ble rekruttert i 193 og kodenavnet hans var Krotov og han jobbet under Mokhail Bogdanov som i dag er Russlands president Vladimir Putins Midt-Østen utsending. Det var Bogdanov som den siste uken forsøkte å få til et møte mellom Abbas og statsminister Binyamin Netanyahu i Moskva.

Bygger barriere mot Gaza

Anleggsarbeidere begynte denne uken byggingen av en barriere som skal gå både over og under bakken langs grensen mot Gaza. Barrieren er kostnadsberegnet til 2 milliarder shekel og vil gå tilsvarende flere etasjer under bakken slik at det blir nesten umulig for terroristene å grave seg tuneller til Israel. Slike tuneller har tidligere vært brukt til å utføre terroraksjoner mot israelere og til å kidnappe israelere under en konflikt.