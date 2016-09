Nyhetssammendrag 09. september 2016

Toppmøte i Moskva

Det russiske utenriksdepartementet kunngjorde torsdag at Israels statsminister Binyamin Netanyahu og PLO-leder Mahmoud Abbas er blitt enige om å møtes i Moskva for å fornye sluttsamtalene. Til tros for kunngjøringen så er det ikke fastsatt noen dato for møtet. Netanyahu sa tidligere denne uken under et besøk i Nederland at han var rede til å møte Abbas så lenge han ikke satte ned forhåndsbetingelser for møtet.

PLO-valg utsatt

PLOs «høyesterett» besluttet torsdag å utsette det planlagte valget i Gaza, Judea og Samaria. Valget skulle etter planen ha funnet sted 8. oktober. Domstolen sa at de vil ta opp saken igjen om noen måneder. Det var ventet at Hamas ville gjøre fremgang i Judea og Samaria men ikke nok til å vinne majoriteten av stemmene. I Gaza så Fatah ut til å gjøre det langt bedre enn selv Hamas trodde var mulig, og de tjener derfor på at valget er utsatt, skriver israelsk presse.

Bruker formue på våpen

Terrorgruppen Hamas i Gaza bruker over 100 millioner dollar i året på militær infrastruktur i Gaza. Hele 40 millioner dollar går til graving av tuneller og dette alene sysselsetter 1500 palestina-arabere, ifølge israelske or arabiske kilder. I rene prosenter betyr disse tallene at Hamas bruker 20 prosent av alle midlene sine på våpen, tuneller, trening og lønn til terrorister, skriver Times of Israel.

Gjenopptar arbeid på sabbaten

Arbeidsminister Haim Katz har besluttet at viktig arbeid og vedlikehold av infrastrukturen skal kunne skje på sabbaten. Mange ortodokse israelere er imot dette, inkludert representanter i Knesset, men de vil ikke sette hardt mot hardt i saken. Det er Katz som utsteder arbeidstillatelser for sabbaten. Det er spesielt arbeid på Israels jernbanenett som skal utføres på sabbaten, men de som ikke vil arbeide på denne helligdagen skal slippe det.

Inviterer energiselskap til Israel

Det israelske energidepartementet har henvendt seg til internasjonale energi og finansselskaper for om mulig å lokke dem til Israel for å ta del i utbyggingen av olje og gassektoren. Energiminister Yuval Steinitz var nylig i London hvor han møtte med flere titalls selskaper og han skal om kort tid videre til Singapore for å holde lignende samtaler. Flere av verdens ledende energiselskaper som Woodside Petroleum, Edison Energy Group, Santos og Indian Oil Corporation har vist interesse. Det er ventet at anbudsrunden vil starte i mars neste år.