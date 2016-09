Nyhetssammendrag 12. september 2016

Israel minnet terrorangrep på USA

En minnestund for terrorofrene11. september 2001 i USA hvor nærmere 3,000 mennesker ble drept av islamske terrorister ble avholdt ved Jewish National Fund 9-11 Living Memorial i Israel søndag. Minnestunden fant sted samtidig som at det i USA ble markert at det er 15 år siden terrorangrepet fant sted. Mens Den andre verdenskrig til sammenligning varte i fem år, så har «krigen mot terror» som er ledet av USA vart i snart 15 år.

Står sammen med USA

Statsminister Binyamin Netanyahu åpnet kabinettmøtet søndag med å minnes ofrene etter terrorangrepet i New York, Washington og Pennsylvania for 15 år siden. Han sa at Israel står skulder til skulder med «vår beste allierte, De forente stater».

Til USA i september

Det blir ingen toppmøte mellom statsminister Binyamin Netanyahu og USAs president Barack Hussein Obama når Netanyahu ankommer USA senere denne måneden. Netanyahu skal i likhet med mange andre statsledere til New York for å overvære åpningen av FNs generalforsamling. Statsministerens kontor ville ikke bekrefte at et slikt møte ikke finner sted.

Tvil om Clintons helse

Demokratenes presidentkandidat i USA, Hillary Rodham Clinton, kollapset under en minnestund for 11. september terrorofrene i New York søndag formiddag. Det har lenge vært spekulert i at Clinton har en alvorlig sykdom, men hennes talsmenn hevdet nå som tidligere at hun simpelthen var «dehydrert» og at hun ikke hadde tatt til seg nok væske og at hun hadde lungebetennelse. Clinton ble observert i det hun kollapset på vei inn i en ventende bil. Senere på dagen etter et kort besøk hos sin datter på Manhattan, kom hun ut igjen og lot som om alt var bra.

Militær bistandspakke snart klar

Den amerikanske ambassadøren til Israel, Dan Shapiro, sa søndag at den militære bistandsavtalen mellom USA og Israel snart er klar, og at det er den største pakken til et annet land i amerikansk historie. Shapiro sa at pakken vil gjelde frem til 2029. Dagens avtale løper ut i 2018 og er på 3 milliarder dollar i året, mens den nye pakken trolig er på 3,7 milliarder dollar i året.

Colombia ber Israel om hjelp

En delegasjon fra Colombia i Sør-Amerika er på besøk i Israel og skal blant annet lære seg minerydding. Det var Colombia som ba Israel om hjelp på dette området fordi Israel har særdeles god ekspertise. De siste 25 årene har over 11,000 colombianere mistet live på grunn av landminer, og mange av dem stammer fra konflikten med den marxistiske terrorgruppen FARC som nylig inngikk en fredsavtale med Colombia.