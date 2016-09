Nyhetssammendrag 13. september 2016

Enighet om militær bistand

USA og Israel har blitt enige om en militær bistandspakke for tidsrommet 2018 – 2028 på til sammen 38 milliarder dollar. Channel 2 meldte mandag at avtalen vil bli undertegnet om få dager dersom noe uforutsett ikke dukker opp. Israel har forpliktet seg til å ikke be kongressen om ytterligere militær bistand i tillegg til dette.

Muslimer føder færre barn

Den muslimske fødselsraten i Israel er på vei nedover. Tall fra Statistisk Sentralbyrå i forkant av den islamske høytiden Eid som starter mandag, viser at det i ved utgangen av 2015 var 1,488 millioner muslimer i Israel (Gaza, Judea og Samaria ekskludert) og de utgjorde 18 prosent av Israels befolkning. Den muslimske befolkningsveksten har gått ned fra 3,8 prosent i 2000 til 2,4 prosent i 2015. I løpet av 2015 vokste den muslimske befolkningen med 34,000 mennesker.

Enighet om strømregning

Israel og PLO-myndigheten har angivelig oppnådd enighet om PLO-myndighetens utestående strømregning til Israel. Under enigheten som nå foreligger vil PLO-myndigheten betale Israel 500 millioner shekel av de 2 milliarder shekel som de skylder Israel Electric Corporation. Det er uklart hvorvidt de vil betale de resterende 1,5 milliarder eller om den skal betales senere. PLO-myndigheten vil også ta over ansvaret for drift av linjenettet til selvstyreområdene.

Våpenhvile i Syria

En internasjonal våpenhvile skulle etter planen tre i kraft i Syria ved solnedgang mandag. Avtalen ble forhandlet frem av USA og Russland og gjelder for Syria med unntak av områdene som kontrolleres av terrorgrupper som ISIS. Borgerkrigen i Syria har kostet nesten 300,000 menneskeliv siden 2011.

Erdogan og Netanyahu skal møtes

Statsminister Binyamin Netanyahu og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal etter planen møtes i New York i slutten av neste uke. Møtet vil finne sted ettersom begge er i byen under åpningen av FNs generalforsamling. Det blir i så fall det første møtet mellom de to landenes ledere etter at de inngikk en forsoningsavtale tidligere i sommer og besluttet å gjenopprette diplomatiske forbindelser etter bordingen av Mavi Marmari utenfor Gaza i 2010.

Nedgang i leilighetssalg

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at salg av nye leiligheter har gått ned med 6,7 prosent fra januar til juli i 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette blir tolket som et tegn på at det glohete leilighetsmarkedet endelig er i ferd med å kjøle seg ned.