Nyhetssammendrag 14. september 2016

Peres rammet av slag

Tidligere president og statsminister Shimon Peres ble rammet av et kraftig slag tirsdag og tilstanden hans er meget alvorlig. Leger ved Sheba Medical Center sa tirsdag kveld at blødningen på hjernen er stanset og at han var delvis kommet til bevissthet igjen, men at de hadde gitt ham narkose. Hans sønn Chemi Peres ba tirsdag om bønn for sin far, og sa at de neste timene er kritisk for hans fars helse. Shimon Peres var Israels niende president og statsminister to ganger i sin 55 år lange politiske karriere. Han er regnet som en av de siste gjenlevende av det moderne Israels grunnleggere.

IDF besvarte ild fra Syria

For andre gang på en dag besvarte Det israelske forsvaret (IDF) granatild på Golanhøydene som traff inne på israelsk side av grensen. Israelske jagerfly bombet artilleriposisjoner til Bashar Assads regime sent tirsdag kveld etter at til sammen tre prosjektiler landet inne på israelsk side av grensen på en dag. Det ble ikke meldt om skader på israelsk side.

Benektet nedskyting

Syria hevdet tirsdag at de hadde skutt ned et israelsk jagerfly og en drone mens Israel aksjonerte på deres side av grensen på Golanhøydene. IDF kommenterer sjelden påstander men i denne saken sendte de ut en pressemelding hvor de sa at ingen israelske fly var på noen måte skadet.

Problemer med spionsatellitt

Israel Aerospace Industries (IAI) og det israelske forsvarsdepartementet frykter at rekognoseringssatellitten Ofek-11 som ble skutt opp tirsdag har en alvorlig systemfeil i programvaren. Raketten med satellitten kom i riktig bane rundt jorden ved hjelp av en Shavit rakett, men bakkekontrollen har hatt problemer med å opprette permanent kontakt med satellitten.

Uenighet om bistandspakke

Obama-administrasjonen i USA og Israel ble denne uken enige om en militær bistandspakke på til sammen 38 milliarder dollar. En av klausulene som administrasjonen insisterte på var at Israel ikke skulle kunne gå til kongressen å be om mer penger til andre prosjekt. Israel er fornøyd med pakken som skal gjelde fra 2018 til 2028, men den republikanske senatoren Lindsey Graham sa i går at det ikke er noe som forhindrer kongressen i å bevilge mer penger til Israel i denne sammenhengen senere, etter at president Barack Hussein Obama og hans administrasjon har gått av. Mange republikanere i kongressen ønsker å holde døren åpen for å kunne bevilge mer bistand til Israel dersom behovet tilsier det.