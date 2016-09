Nyhetssammendrag 15. september 2016

Undertegnet militær bistandsavtale

USA og Israel undertegnet onsdag ettermiddag en militær bistandsavtale som skal gjelde fra 2018 til 2028. Avtalen er på svimlende 38 milliarder dollar og skal sikre Israel en militær overlegenhet over nabolandene. Dette er den største militære bistandsavtalen USA noen gang har inngått med en annen nasjon. Under dagens avtale som utløper i desember neste år får Israel 3,1 milliarder dollar i året foruten rundt 400 dollar i andre militære bevilgninger fra kongressen.

Trump vil ikke presse Israel

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trumps rådgiver i Israel-spørsmål sa i går at en president Trump ikke vil presse Israel til en «fredsavtale». David Friedman hevdet at Trump verken er for eller mot en såkalt «to-statsløsning» men vil la det være opp til Israel å avgjøre. De fleste meningsmålingene i USA viser at pendelen svinger i Trumps favør, og forspranget demokraten Hillary Rodham Clinton hadde er gått ned fra rundt 8 prosent til knapt 2 prosent og i flere av de såkalte «svingstatene» som er avgjørende for vinneren, leder nå Trump.

Granat fra Gaza gjengjeldt

Det israelske flyvåpenet (IAF) bombet flere mål i Gaza natt til torsdag etter at en granat ble skutt fra Gaza og landet i den sørlige delen av Israel. IAF bombet minst tre mål i den nordlige delen av Gaza som svar på granaten. Det israelske forsvaret (IDF) sa at de holder Hamas ansvarlig for all ild som kommer fra Gaza.

Besøkte Peres på sykehus

Statsminister Binyamin Netanyahu besøkte Shimon Peres på Sheba Medical Center utenfor Tel Aviv onsdag. Peres som er landets tidligere president og statsminister ble rammet av et kraftig hjerneslag tirsdag. Tilstanden til den 93 år gamle Peres skal være alvorlig, men han er på bedringens vei. -Jeg tror jeg taler for hele nasjonen Israel og de som er utenfor Israel, at vi føler oss litt lettet i kveld, sa Netanyahu etter sykebesøket.

Økt eksport i sommer

Israels eksport av varer (fly, skip og diamanter ekskludert) økte med hele 11,5 prosent i tidsrommet juni – august. Det kommer etter en kraftig nedgang i eksporten på 6,8 prosent i mars – mai. Verdien av eksporten i sommer var på 14,6 milliarder shekel. Samtidig var importen på 21,8 milliarder shekel noe som gir et handelsunderskudd på 7,1 milliarder shekel.

El Al undertegnet kontrakt

Det israelske flyselskapet El Al fortsetter prokureringen av moderne fly av typen Dreamliner 787-8 fly fra Boeing i USA. Denne uken undertegnet de en avtale om salg av to nye slike fly de har bestilt til en tredje part, som de skal lease flyene tilbake fra. El Al skal kjøpe nye fly for over 1 milliard dollar.