Nyhetssammendrag 16. september 2016

Kritiserte avtale

Tidligere statsminister Ehud Barak kritiserte kollega Binaymin Netanyahu i sterke ordelag i et innlegg i Washington Post. Han kritiserte Netanyahu for å ha påført forholdet mellom USA og Israel skade og skapt mistillit mellom landene. Han viste til at Israel under den militære bistandsavtalen som ble inngått denne uken bare vil få 3,8 milliarder dollar i året, og mente at de kunne fått langt mer dersom statsministeren ikke hadde blandet seg inn i amerikansk politikk.

Kritiserte Barak

Turistminister Yariv Levin kritiserte Ehud Barak for å ha kritisert den militære bistandsavtalen mellom USA og Israel som ble inngått denne uken. Levin sa at selv ikke i Baraks egen partileir blir han tatt alvorlig, og dette var et forsøk fra Barks for å vise omverdenen at han er her fremdeles.

Ambassadør misliker avtale

Israels ambassadør til USA, Danny Ayalon sa i et intervju at bistandsavtalen mellom USA og Israel kan virke imponerende ved første øyekast, så inneholder avtalen flere problematiske emner. Han viste til at Israel ikke lenger skal kunne kjøpe ammunisjon til 800 millioner dollar i året fra israelske produsenter i løpet av de neste fem årene, men er i stedet pålagt å kjøpe fra USA. Dette vil styrke amerikansk industri og svekke Israels. Han viste også til at Israel har forpliktet seg til å ikke be USA om mer bistand på toppen av det avtalen inneholder, men flere medlemmer av kongressen har sagt at så snart president Barack Hussein Obamas presidentperiode er over, så vil kongressen gjøre som de vil.

Knivstikking ved Damaskusporten

En arabisk terrorist forsøkte fredag å knivstikke politivakter ved Damaskusporten i Jerusalem. Terroristen ble oppdaget av vaktene og da han gikk mot dem med en kniv i hånden åpnet de ild og drepte ham. Terroristen var en araber med jordansk bakgrunn.

Jødisk kvinne flyktet fra ISIS

Den 35 år gamle Baher Muhammed Gahar-Fur ankom Israel i august etter å ha flyktet fra sin islamske ektemann i Kurdistan. Gahar-Furs besteforeldre immigrerte til Israel for flere tiår siden, men selv fikk hun ikke vite om sin jødiske bakgrunn før rundt 2005. Da hennes ektemann begynte å vise interesse for ISIS og ville selge henne som sex-slave til ISIS fordi hun var imot hans sympatiske holdninger til terrorgruppen, flyktet hun via Tyrkia og videre til Israel.