Nyhetssammendrag 19. september 2016

Terror i USA

Terrorister aksjonerte i helgen tre steder i USA, og hendelsene har skaket opp amerikanerne så vel som presidentvalgkampen. Terrorister detonerte en bombe i en søppelcontainer på Manhattan, mens en annen bombe ble funnet noen kvartaler unna og ble uskadeliggjort lørdag. En bombe eksploderte også i en park i delstaten New Jersey, mens en muslim knivstakk minst åtte personer ved et handlesenter i Minnesota. New Yorks guvernør Andrew Cuomo sa søndag at de ikke visste noe om hvem som stod bak terrorbomben som eksploderte og skadet 29 eller motivasjonen. Men han var «hel sikker» på at det ikke hadde tilknytning til internasjonal islamske terrorgrupper.

Feide kritikk til side

Statsminister Binyamin Netanyahu feide under kabinettmøtet søndag kritikken over den militære bistandsavtalen med USA til side. -Vi undertegnet avtalen i forrige uke. Israel vil få 38 milliarder dollar. Vi ble aldri tilbudt mer. Det som er leit er at denne kritikken signaliserer en utakknemlighet overfor Amerika. Avtalen er en ny rekord og vi bør alle velsigne den og være takknemlige overfor Amerika for den, sa han.

Toppmøte onsdag

USAs president Barack Hussein Obama og statsminister Binyamin Netanyahu skal møtes i New York onsdag hvor de begge er tilstede i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Talsmann i Det hvite hus, Josh Earnest sa at møtet vil gi de to en anledning til å diskutere de sterke båndene mellom USA og Israel, og at de vil diskutere «behovet for å fremme fredsprosessen» mellom Israel og palestina-araberne.

Peres på bedringens vei

Legene som behandler tidligere president Shimon Peres for et kraftig slag han hadde forrige tirsdag sa i går at de har minsket narkosen til Peres fordi situasjonen hans er stabil. Peres ble lagt under narkose kort tid etter slaget i håp om å stabilisere tilstanden hans, men det er uklart hvorvidt den 93 år gamle Peres vil ha fått varige skader og til hvilken grad.

Returnerte stjålen klokke

En ortodoks jøde benyttet anledningen under den jødiske måneden Elul som er måneden for tilgivelse og fornyelse ifølge jødisk tradisjon, til å returnere en klokke som han hadde stjålet fra Kastiel møbelbutikk i Tel Aviv for 28 år siden. Den ortodokse jøden returnerte klokken i en pose og forklarte på en lapp at han stjal den for 28 år siden og ba om tilgivelse. Alon Kastiel sa at hans onkel husket tyven, og at dette ikke var første gang noen returnerte stjålet gods. Han understreket at de selvsagt har tilgitt den angrende tyven.