Nyhetssammendrag 20. september 2016

Muslimsk terror i USA

En afghansk immigrant ble mandag pågrepet av politiet i USA mistenkt for å ha tatt del i bombingen i New York og New Jersey sist helg. 29 personer ble skadet av en bombe i New York, mens flere andre bomber ble funnet før de ble detonert. Den 28 år gamle immigranten Ahmad Rahami åpnet ild mot politiet da de kom for å pågripe ham. New Yorks borgermester Bill de Blasio sa i går at de «tror» terrorisme var motivasjonen.

Vil profilere mistenkte

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump tok i går til orde for at amerikansk politi og etterretning gjeninnfører en profilering av potensielle terrorister. Slik profilering ble forbudt for flere år siden fordi den angivelig var basert på rase og mange mente at det førte til diskriminering av svarte. Trump sa at profilering av potensielle terrorister i Israel har vært en suksess og at tiden nå er inne for politiet i USA til å gjøre det samme uten at de skal beskyldes for rasisme. Den siktede Ahmad Rahami hadde tidligere saksøkt politiet fordi han mente at de diskriminerte ham og familien fordi de var muslimer.

Terror i Hebron

En israelsk soldat arresterte mandag kveld en palestina-araber som forsøkte å knivstikke ham i Hebron. Episoden fant sted uten at noen ble skadet. Tidligere på dagen skjøt og drepte grensepolitiet to palestina-arabere som forsøkte å knivstikke soldater ved Patriarkens grav i Hebron. To politibetjenter ble knivstukket i Jerusalem tidlig mandag morgen, og den ene av dem, en 38 år gammel kvinne, ble kritisk skadet. I løpet av helgen var det seks slike terroraksjoner i Israel; fire knivangrep, steinkasting og bruk av bil for å kjøre ned jøder.

Trafikkaos i Tel Aviv

Over 20,000 israelere benyttet seg av gratisbusser mandag for å komme seg på jobb på grunn av stengningen av tre togstasjoner i Tel Aviv. Stasjonene skal være stengt i åtte dager fremover på grunn av linjearbeid. Det ble meldt om lange køer og trafikkaos i byen.

Tester sirener

Tirsdag vil sivilforsvaret utføre en test av varslingssystemet for krig. Sirener vil bli å høre over hele landet fra klokken 11:00 til 11:15. Barn i barnehager og elever ved skolene vil gå i tilfluktsrom som en del av øvelsen. Klokken 19:05 vil en ny prøve bli gjennomført med unntak av i områdene nær grensen til Gaza.

Brann i Jerusalem

En brann i en boligblokk i Jerusalem natt til mandag førte til at 36 personer ble påført røykskader. De bel sendt til tre sykehus i byen. Flere titalls beboere ble reddet ut av brannmannskapene. Årsaken til brannen er ikke kjent.