Nyhetssammendrag 21. september 2016

Vil gi mer bistand til Israel

Fire prominente republikanske senatorer planlegger å endre på den militære bistandsavtalen mellom USA og Israel slik at kongressen kan utvide bistandspakken når de finner det tjenlig. I den eksisterende avtalen som ble forhandlet frem av Obama-administrasjonen og Israel er sistnevnte underforstått med at de ikke kan få mer enn de 3,8 milliarder dollar i bistand. Israel hadde opprinnelig håpet på mellom 4 og 5 milliarder dollar i året, blant annet for å kunne stå bedre rustet mot et Iran som ikke lenger er under sanksjoner. De fire senatorene er Lindsey Graham, Kelly Ayotte, John McCain og Ted Cruz.

Film viser Cohen-henrettelse

Et to minutters filmklipp som ble lagt ut på internett av syriske opposisjonsgrupper denne uken viser henrettelsen av israeleren Eli Cohen som ble hengt for å ha spionert for Israel i mange år. Cohen ble filmet mens han ble hengt og senere lagt i en kiste og kjørt bort. Regimet i Syria hevder de ikke vet hvor han er gravlagt. Eli Cohen ble henrettet i 1965 etter at han som Mossad-agent infiltrerte det syriske regimet under det arabiske navnet Kamel Amin Thaabet i fire år.

Obamas rettet pekefinger mot Israel

USAs president Barack Hussein Obama holdt tirsdag sin siste tale som president under åpningen av FNs generalforsamling. Obama snakket mye om seg selv og det arbeidet han mente det internasjonale samfunnet har gjort for å bringe fred og demokrati. Men han rettet også pekefingeren mot Israel og sa at mens palestina-araberne «bør» avvise terror og oppvigling, så må Israel anerkjenne at de ikke kan «permanent okkupere og slå seg ned på palestinsk land».

Terror på dagsordenen

Statsminister Binyamin Netanyahu skal onsdag møte president Barack Hussein Obama i New York i forbindelse med at begge er i byen under åpningen av FNs generalforsamling. Netanyahu skal tale senere denne uken, og han vil da oppfordre verdens ledere til å danne «en felles standard i krigen mot terrorisme». Netanyahu skal være i New York i fem dager.

Skjøt ned drone utenfor Gaza

Det israelske flyvåpenet (IAF) skjøt tirsdag ned en drone til Hamas som tok av fra kysten av Gaza. Dronen var bare i luften et par minutter før den ble skutt ned, og den kom aldri inn over Israel. Det er uklart hvor stor dronen var, men Hamas har tidligere sagt at de har kapasitet til å bruke droner.