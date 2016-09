Nyhetssammendrag 22. september 2016

Netanyahu-Obamas siste toppmøte

Statsminister Binyamin Netanyahu og USAs president Barack Hussein Obama holdt det som trolig blir deres siste toppmøte før Obama går av i januar. Møtet fant sted i New York hvor begge er i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Møtet ble avholdt i en «lett atmosfære» og «fredsprosessen» og konflikten med palestina-araberne kom angivelig ikke opp. Det gjorde heller ikke Iran. Møtet ble karakterisert som en positiv avslutning på Obamas politiske epoke som president. Det eneste som ble nevnt var israelske bosetninger men ikke i en spesielt negativ tone, og den amerikanske presidenten håpet at to-statsløsningen vil leve videre, ifølge meldinger.

Araberland for PLO-stat

Flere ledere for arabiske og islamske land benyttet sin taletid til FNs generalforsamling denne uken til å bringe opp palestina-arabernes sak. Tyrkias Recep Tayyip Erdogan sa at «verden må presse på for et uavhengig Palestina», mens Jordans kong Abdullah II sa at dersom Israel «ikke aksepterte et Palestina så vil de stå overfor en flod av hat». Egypts Abdel Fattah el-Sissi var langt mildere i sin tone og oppfordret Israel og palestina-araberne til å arbeide for fred, og viste til det gode forholdet mellom Egypt og Israel som et eksempel på en god fred.

En skadet etter ambassadeskyting

En mann i mental ubalanse skal ha forsøkt å ta seg inn i Israels ambassade i Ankara på onsdag, Mannen hadde en 30 cm kniv da han stormet ambassaden og ble skutt i foten. Lokale myndigheter hevdet at han ikke hadde noen kjent tilknytning til terrorgrupper.

Hamas klar for ny krig

Den israelske sørkommandoens general, Eyal Zamir, sa på en konferanse denne uken at terrorgruppen Hamas forbereder seg nå på neste runde med krig med Israel. Han understreket at Israel ikke har noen intensjon om å gjøre situasjonen verre men at de vil reagere med makt når det blir skutt mot Israel. -Hamas bruker denne rolige perioden til å forberede neste slag, sa han.

Tenåringsjente ville ofre liv

En 13 år gammel palestina-arabisk jente forsøkte i går å begå selvmord ved å storme israelske sodlater ved en vaktpost. Da hun nektet å stanse trakk hun en kniv mens hun sprang mot soldatene. De skjøt henne i foten for å stanse henne. Hun fortalte etterpå at hun kom for å bli drept av soldatene. Mange arabiske jeter og voksne kvinner som har utført slike terrorhandlinger, har gjort det for å unngå å bli offer for æresdrap hjemme.