Nyhetssammendrag 23. september 2016

Talte i FN

Statsminister Binyamin Netanyahu avholdt torsdag sin tale til FNs generalforsamling. I talen sa Netanyahu at Israels posisjon i FN vil bare bli bedre med tiden, og han viste til at stadig flere land oppretter forbindelse med Israel fordi de vet at Israel har mye å tilby dem og fordi de selv nå står overfor terrortrusler fra ISIS og Iran. Han la til at Israel er rede til å forhandle en sluttavtale [med palestina-araberne] men at han ikke vil forhandle over om den jødiske staten. Han inviterte PLO-leder Mahmoud Abbas til å tale i Knesset og sa at han var villig til å tale til PLO-myndigheten. Abbas har ikke tatt i mot invitasjonen.

Stort sikkerhetsfølge

Page Six, en del av avisen New York Post skriver denne uken at statsminister Binyamin Netanyahu har et sikkerhetsfølge på 40 agenter når han denne uken er i New York. Netanyahus besøk på restauranten Harry Cipriani skapte en del oppstyr da 20 agenter ankom restauranten før statsministeren for å inspisere, mens ytterligere 20 ankom sammen med Netanyahu. Da Netanyahu gikk på toalettet blokkerte 20 agenter inngangen, ifølge Page Six. Restauranten har bare plass til 100 gjester, så følget fylte opp nesten halve etablissementet.

Tidligere nynazist immigrerer til Israel

Den tidligere ungarske lederen Czanad Szegeli som har bakgrunn som nynazist og medlem av EU-parlamentet sier han nå har begynt prosessen for å immigrere til Israel Szegedi gjorde helomvending fra sin antisemittiske fortid da han fikk kjennskap til sin jødiske bakgrunn. Det var opposisjonspolitikere som gikk ham etter i sømmene og oppdaget at han var jøde. Hans mor var jøde og hans besteforeldre overlevde Holocaust i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Benektet selvmordsforsøk

Den 13 år gamle palestina-arabiske jenta som ble skutt i foten da hun forsøkte å angripe en israelsk soldat ved en kontrollpost, ble i går satt fri av en militær domstol. Jenta som like etter pågripelsen sa at hun forsøkte å begå selvmord ved å springe mot en israelsk soldat, benektet i går at dette var tilfelle. Det er ikke uvanlig at enkeltindivider begår selvmord ved å storme en vakt som da skyter dem, og selvmordet går i oppfyllelse.

Mottakelse for ambassadører

President Reuven Rivlin og hans kone Nechama avholdt denne uken den tradisjonelle mottakelsen for ambassadører og andre utenlandske diplomater som er stasjonert i Israel. Mottakelsen ble avholdt før det jødiske nyttåret finner sted i begynnelsen av oktober. Over 90 ambassadører og andre diplomater deltok, inkludert ambassadørene fra Jordan og Egypt.