Nyhetssammendrag 26. september 2016

Presidentdebatt i USA

Mandag kveld amerikansk tid er det duket for den første av tre debatter mellom presidentkandidatene Hillary Rodham Clinton og Donald Trump. Det er ventet at debatten vil sette ny seerrekord og kanskje så mange som 100 millioner amerikanere vil følge med på debatten. Alle meningsmålingene viser at Clinton er i ferd med å tape forspranget hun hadde i august, og Trump har gått forbi henne i flere av de avgjørende «svingstatene» som Florida og Ohio, som er nødvendige for å vinne.

Trump og Netanyahu i møte

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump sa i et møte med statsminister Binyamin Netanyahu søndag at dersom han vinner valget i november så vil han anerkjenne Jerusalem som Israels «udelelige hovedstad» av Israel. Trump sa at de to diskuterte en rekke saker som Israels erfaring med bygging av sikkerhetsgjerde og Iran og atomvåpen. Trump understreket at i en administrasjon ledet av ham så vil det bli et usedvanlig sterkt og omfattende samarbeide med Israel om strategi, teknologi, militæret og etterretning. De to samtalte i nesten halvannen time.

Håper Iran-avtale blir vraket

New Yorks tidligere borgermester Rudi Giuliani sa i helgen at USA bør gå imot en to-statsløsning for å løse konflikten mellom Israel og palestina-araberne. -USA bør avvise konseptet om en to-statsløsning, eller kanskje burde jeg si det slik at en to-statsløsning bør bli en løsning når PLO-myndigheten demonstrerer at de kan bli en stat og ikke et «hjemland» for terrorisme, sa han. Giuliani la til at han også håpet at USAs neste president vil kansellere atomavtalen med Iran, som han beskrev som verdens fremste sponsor av terrorisme.

Underjordisk gjerde snart ferdig

Det israelske forsvaret (IDF) sa søndag at den massive underjordiske barrieren mellom Israel og Gaza vil stå ferdig om noen få måneder. Det underjordiske gjerdet blir bygget på strategiske steder og skal hindre at terrorgrupper som Hamas og andre kan grave underjordiske tunneler inn til Israel. Deler av gjerdet vil også bli fylt med vann slik at dersom de graver igjennom risikerer tunellarbeiderne å drukne.

Togene går som normalt igjen

Togene til og fra Tel Aviv gjenopptok søndag sin ordinære rute etter en uke med omfattende linjearbeid. Arbeidet ble unnagjort to dager raskere enn planlagt, og det gjorde at de tre stasjonene som var stengt i Tel Aviv er gjenåpnet og de som reiser med tog ikke lenger behøver å ta busser fordi de stengte stasjonene. Det er ventet at en lignende stenging av flere stasjoner vil finne sted om et par måneder for å oppgradere linjenettet.