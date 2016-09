Nyhetssammendrag 27. september 2016

Peres tilstand forverret

Tilstanden til tidligere president Shimon Peres skal ha blitt forverret det siste døgnet og kilder ved sykehuset som er sitert i israelske medier sier at den 93 åre gamle Peres nå kjemper for sitt liv. Peres ble rammet av et kraftig slag for to uker siden og han har vært under narkose siden. Familien er ifølge medier kommet til sykehuset for å være der inntil videre.

Vennskap varer uavhengig av valg

Statsminister Binyamin Netanyahu sa etter å ha møtt begge de to amerikanske presidentkandidatene siden søndag at uansett hvem som vinner valget i november – Hillary Rodham Clinton eller Donald Trump – så vil vennskapet mellom landene fortsette og begge kandidatene vil verne om båndene mellom landene. Netanyahu sa at begge kandidatene gav uttrykk for stor støtte til Israel.

Antisemittisme i Europa

Den amerikanske senatoren Chuck Schumer (demokrat) sa i en tale til Israel American Council at BDS-bevegelsen som også er støttet av mange protestantiske kirkesamfunn, er «en moderne form for antisemittisme». -De som tar til orde for boikott av Israel praktiserer en moderne form for antisemittisme. De mener til slutt at det ikke skal være en jødisk stat i Midt-Østen, sa han.

Kontraster i presidentdebatt

Den første av tre presidentdebatter mellom demokraten Hillary Rodham Clinton og republikaneren Donald Trump ble avholdt mandag kveld i New York. Det var ventet at så mange som 100 millioner mennesker ville se debatten. Den inneholdt imidlertid ingen overraskelser i form av uttalelser, men fikk frem kontrasten mellom de to kandidatene. Clinton fremstod som en erfaren politiker, mens Trump fremstod som en «outsider», som ønsker å endre på den politiske kulturen som har ført til USAs statsgjeld på 20,000 milliarder dollar.

Pollard og Barkat møttes

Jerusalems borgermester Nir Barkat på besøk i New York møtte tilfeldigvis spiondømte og nylig løslatte Jonathan Pollard og hans kone Ester mens de var ute på bytur. De slo av en prat på en kafe og dette var det første møtet mellom en israelsk leder og Pollard. Borgermester Barkat gav Pollard en «honorær borger av Jerusalem» medalje før han ble løslatt i fjor. Pollard kan ikke reise fritt selv om han er løslatt etter 30 år i fengsel.