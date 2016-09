Nyhetssammendrag 28. september 2016

Peres siste timer

Leger ved Sheba Medical Center sa i går at tilstanden til Israels tidligere president, Shimon Peres, har forverret seg etter at han for to uker siden hadde et kraftig slag. Familiemedlemmer sa at «dette er hans siste timer». Leger sa at det ikke er tegn til forbedring i hjernen til Peres og dette utgjør en «klinisk forverring» og tiden er i ferd med å løpet it for 93-åringen.

Arabisk avis med kritikk av PLO

Den saudiarabiske avisen Saudi Gazette kom med sterk kritikk av PLO-myndigheten på lederplass denne uken etter at PLO-leder Mahmoud Abbas avviste en invitasjon fra statsminister Binyamin Netanyahu om å komme til Knesset for å tale til nasjonalforsamlingen. Netanyahu ville til gjengjeld tale til palestina-arabernes forsamling i Ramallah. Avisen mente at den israelske invitasjonen var historisk på linje med Egypts Anwar Sadats besøk til Israel, som førte til fred i 1979.

PLO-kritikk av Trumps løfte

PLOs generalsekretær Saeb Erekat fordømte denne uken den republikanske presidentkandidaten Donald Trumps løfte om å anerkjenne Jerusalemsom Israels udelelige hovedstad dersom han skulle bli valg til president. Erekat sa at løftet viste «forakt for internasjonal lov og amerikanske utenrikspolitiske holdninger».

Historisk gassavtale med Jordan

Et israelsk konsortium undertegnet denne uken en historisk avtale om leveranse av gass til Jordan Electric Power Company. Avtalen er verdt 10 milliarder dollar – 82 milliarder kroner – over de neste 15 årene. Gassen – 45 milliarder kubikkmeter – kommer fra Leviathan-feltet i Middelhavet. Det er antatt at feltet inneholder over 500 milliarder kubikkmeter gass. Konsortiet består av amerikanske Noble Energy og israelske Delek Group.

Terrormistenkte frikjent i Danmark

En byrett i Danmark har frikjent fire tiltalte for å ha medvirket i terrorangrepet til Omar El-Hussein som angrep en synagoge i februar i fjor. Selv om de ble frikjent for terrortiltalene ble de funnet skyldig i andre mindre lovovertredelser, som illegale mobiltelefoner i fengslet og vold mot en fengselsbetjent. Retten fant ikke beviser for at de tiltalte viste om eller burde vist at El-Hussein planla å angripe en synagoge etter først å ha angrepet en kafe hvor det pågikk et folkemøte om ytringsfrihet. Sikkerhetsvakt Dan Uzan ved synagogen ble skutt og drept under aksjonen.