Nyhetssammendrag 30. september 2016

Tusener deltok i Peres begravelse

Tusenvis av israelere deltok fredag formiddag i begravelsen til Shimon Peres. Den 93 år gamle statslederen hadde i løpet av sin lange karriere gått gradene i politikken og vært både statsminister og president for landet. Peres ble rammet av et kraftig slag i midten av september, og kom seg aldri til hektene igjen.

Flere nåværende og tidligere statsledere foruten andre representanter fra ulike land deltok i begravelsen. Blant de utenlandske gjestene var USAs president Barack Hussein Obama og tidligere president Bill Clinton.

Israels president Reuven Rivlin minnet i en tale Peeres, det samme gjorde statsminister Binyamin Netanyahu og lederen for Kensset, Yuli Edelstein. Peres barn, Yoni og Chemi og professor Tsiva Walden holdt også minneord over ham

-Dette er siste gang jeg taler som president til president, sa Rivlin i sin tale. -Du flyttet mange fjell siden du kom hit i 1948 til i dag, for å beskytte Israel og for å sørge for vårt forsvars overlegenhet. Din vandring begynte i Vishnyeva, Polen og endte i Jerusalem, vår hovedstad. Også hun [Jerusalem] er en drøm som ble virkelighet, sa Rivlin.

Statsminister Binyamin Netanyahu holdt frem at Peres var en nøkkelperson i gjenopplivingen av den jødiske nasjonen. -Peres viste at han fløy på vingene til en visjon, og han viste at disse flyvingene ville ta ham over og forbi politiske nedturer, sa Netanyahu. Han vendte seg så til ledere fra andre land som var tilstede. -Dere kom til Jerusalem fra fjern og nær for å hedre en av Israels grunnleggende fedre, en av lederne som skapte vår nasjon. Shimon Peres var utrolig, han deltok fult i gjenopplivingen av den jødiske nasjonen. Det er ingen hemmelighet at Shomon og jeg var politiske fiender, men i løpet av årene ble vi nære personlige venner, sa han.

Knessets speaker Yuli Edelstein sa at Shimon Peres ord var perfekte og verdig en statsleder. -Men du var eksepsjonell, dine ord var ingen erstatning for handlinger. Du nøyde deg ikke med ord alene. Du fortjente å bli en av Israels grunnleggere, du utformet vår nasjons ansikt, styrke og karakter, sa han.

USAs tidligere president Bill Clinton viste til at Peres var aktiv i politikken i over 70 år. -Det var en ære for meg å få dele 25 av disse årene med ham, først i et forsøk på å få til fred mellom Israel og palestina-araberne og deretter som gode venner. Jeg var alltid overrasket over hans evne til å benytte hver mulighet som hverdagen gir, sa Clinton.

-Det er ingen større ære for meg enn å si farvel til Shimon Peres her i Jerusalem. Peres viste oss at rettferdighet og håp er i hjertet av den sionistiske ideen, sa president Barack Hussein Obama.