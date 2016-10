Nyhetssammendrag 04. oktober 2016

Stor offensiv i Syria

Russland og Syrias diktator Bashar Assad har lansert en omfattende offensiv mot opprørsstyrker i Aleppo i Syria. Det skal være omfattende ødeleggelser i byen etter angrep mandag. Amerikanske militære kilder sier at Russland for første gang har utplassert avanserte anti-raket system i Syria, og dette blir tolket som et tegn på at Russland ikke vil tillate at USA kan aksjonere i landet uten å risikere en militær konflikt. Da USA i helgen brøt samtalene med Russland om Syria, svarte Russland med å suspendere en avtale om gjensidig avskaffing av plutonium for våpenbruk.

Netanyahu stanset Peres

Tidligere president Shimon Peres forhandlet med PLO-leder Mahmoud Abbas for å komme frem til en «fredsavtale» som statsminister Binyamin Netanyahu og høyresiden i israelsk politikk kunne akseptere. Forhandlingene skal ha pågått rundt 2013. Peres hadde Netanyahus godkjenning, men statsministeren følte senere at Peres hadde gått langt ut over sitt mandat og satte en stopper for dette. Både Peres og Abbas avsluttet forhandlingene mens Netanyahu var mer interessert i planene til den britiske statsministeren Tony Blair. Men ingen av forhandlingene førte frem til noen endelig avtale, melder Channel 2s diplomatiske korrespondent, Udi Segal.

Prins Charles i Jerusalem

Prins Charles av Storbritannia besøkte sin bestemors grav ved en kirke i Jerusalem fredag etter begravelsen til president Shimon Peres. Prins Charles bestemor, prinsesse Alice av Batternberg er begravd ved Church of Mary Magdalene på Mount Olive. Hun reddet også en jødisk familie fra Holocaust under Den andre verdenskrig.

Vil utsette PLO-valg

PLO-myndighetens valgkommisjon har bedt PLO-leder Mahmoud Abbas om å utsette valget med minst seks måneder etter at PLOs «høyesterett» gav ordre om at det kun skal holdes valg i selvstyreområdene i Judea og Samaria og ikke i Gaza, fordi det er tvil om det kan holdes fritt valg i området kontrollert av Hamas. Valget skulle opprinnelig funnet sted 8. oktober.

Møte om rørledning til Europa

Ministere fra Israel, Hellas og Kypros holdt i forrige uke et møte hvor de diskuterte muligheten for å legge en 1,300 kilometer lang gassledning i havet fra regionen til Europa. Havet er enkelte plasser 2,5 kilometer dypt. I tillegg til ledningen som skal forsyne Europa med gass, er det også snakk om å bygge en gassterminal i Hellas. Landene skal fortsette samtalene senere i høst.