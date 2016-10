Nyhetssammendrag 05. oktober 2016

Visepresidentdebatt i USA

Republikaneren Mike Pence ble kåret til vinner av visepresidentdebatten i USA tirsdag kveld, mens demokraten Tim Kaine tapte, ifølge meningsmålinger og politiske observatører. Under debatt om utenrikspolitikk fremhevet Pence faren ved atomavtalen med Iran, som gjør at Iran om ganske få år fritt kan utvikle atomvåpen uten risiko for sanksjoner. Dette var den eneste debatten mellom de to visepresidentkandidatene. Søndag er det duket for den andre presidentdebatten mellom demokraten Hillary Rodham Clinton og republikaneren Donald Trump.

PLO-valg utsatt fire måneder

PLO-myndigheten har besluttet å utsette valget i fire måneder. Valget som skulle funnet sted denne uken ble utsatt etter at «høyesterett» i forrige uke slo fast at det bare skulle holdes valg i selvstyreområdene i Judea og Samaria og ikke Gaza av frykt for at Hamas i Gaza ikke ville sikre frie valg. FNs Midt-Østen utsending, Nikolay Mladenov, hilste utsettelsen velkommen fordi de ønsker at det skal holdes valg i alle områdene.

Ambassadørutsendelse forestående

Israel og Tyrkia vil om kort tid utveksle ambassadører, ifølge en talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Kunngjøringen kom etter at Israel i forrige uke angivelig overførte 20 millioner dollar som kompensasjon til familiene for de tyrkiske aktivistene som ble drept da Israel bordet båten Mavi Marmari i 2010, som forsøkte å ta seg inn til Gaza.

«Kvinneflotilje» til Gaza

En båt med kvinnelige aktivister vil om kort tid forsøke å ta seg inn sjøveien til Gaza. Båten «Zaytouna» med aktivistene befinner seg 100 nautiske mil utenfor kysten av Gaza og vil trolig nå israelsk farvann innen 24 timer. I alt 13 kvinnelige PLO-aktivister fra ulike land er om bord, og Israel har informert dem om at de ikke får seile inn til Gaza.

FN fordømte ny bosetning

FNs generalsekretær Ban Ki Moon har fordømt Israels beslutning om å bygge 100 nye boliger ved Shiloh som araberne har gjort krav på. Den israelske beslutningen bel tatt for å kompensere huseiere som måtte tvangsflyttes fra bosetningen Amona nylig.

Travel dag på Ben Gurion

Det er ventet stor trafikk på Israels storflyplass Ben Gurion i dag, onsdag. Mange israelere er ventet hjem fra ferie under Rosh Hashanah (jødisk nyttår). Flyplassmyndighetene regner med en del forsinkelser som følge av den store trafikken, og det ble meldt at så mange som 77,000 passasjerer er ventet på flyplassen i dag.