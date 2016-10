Nyhetssammendrag 06. otkober 2016

«Kvinneflotilje» bragt inn til Israel

I alt 13 kvinnelige PLO-aktivister som forsøkte å seile direkte inn til Gaza ble avskåret og tatt i arrest av Israels marine onsdag. Pågripelsen foregikk svært rolig for seg og båt og mannskap ble bragt inn til Ashdod. Mannskapet på 13 kom fra mange land, og blant dem var Mairead Maguire som vant Nobels Fredspris i 1976. Hun har markert seg i kampen mot Israel og blant annet beskyldt landet for «etnisk utrensing» av palestina-arabere. Palestina-arabere i Gaza City som ventet på aktivistene vaiet med ballonger og det norske flagg.

Åpner for immigranter fra Etiopia

Intern uro i Etiopia har gjort at Israel har hevet stansen i all immigrasjon fra landet til Israel. Den første gruppen av etiopiske jøder fra landet er ventet til Israel kommende søndag, og det markerer første gang siden 2013 at etiopiske jøder får komme til Israel. Det er anslagsvis 9,000 etiopiske jøder igjen i Etiopia som vil immigrere til Israel.

Gjennombrudd i Alzheimer-forskning

Forskere ved Tel Aviv University mener de har gjort et gjennombrudd som kan føre til behandling for Alzheimers sykdom. Et forskerteam ledet av professor Daniel M. Michaelson har klart å endre på APOE-genet i mus, og dette genet har en klar forbindelse med sykdommen. I friske mennesker eksisterer APOE3 genet, mens det i mennesker med Alzheimer har utviklet seg til AOPE4. Forskerne klarte å utvikle en mekanisme som konverterer APOE4 til APOE3, og dette mener de kan gi føre til en behandling for majoriteten med Alzheimers sykdom. Forsøk på mus viste at behandlingen virket.

Pilot omkom i styrt

Den israelske jagerflypiloten kaptein Ohad Cohen Nov (34) omkom onsdag etter at han skjøt seg ut fra et F-16I jagerfly like før landing ved Ramon-basen i Negev. Navigatøren skjøt seg også ut men fikk bare lettere skader. Flyet tok fyr umiddelbart etter at de to ble skutt ut. Flyet hadde vært ute på oppdrag i Gaza og bombet mål etter at det ble skutt en rakett mot Sderot tidligere på dagen.

Ny FN leder fra Portugal

Portugals tidligere statsminister Antonio Guterres blir trolig ny generalsekretær i FN etter Ban Ki-Moon. Det var sikkerhetsrådet som gikk enstemmig inn for nominasjonen denne uken og nominasjonen skal nå videre til generalforsamlingen for votering. Israels ambassadør til FN, Danny Danon sa at Israel håper og forventer at FN under hans lederskap vil kunne bedre skille mellom «godt og ondt» og stanse besettelsen rundt Israel, sa han.