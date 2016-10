Nyhetssammendrag 10. oktober 2016

Skarp presidentdebatt i USA

Den andre av tre presidentdebatter i USA ble avholdt i St. Louis i delstaten Missouri søndag kveld lokal tid. Flere meningsmålinger viste at republikaneren Donald Trump vant, til tross for at det før helgen lekket ut et opptak fra en samtale 11 år tilbake hvor han kom med særdeles støtende bemerkninger om kvinner. Stormen som oppstod etter dette fikk mange, inkludert republikanere, til å be ham trekke seg, men Trump nektet og vant debatten søndag. Hillary Rodham Clinton forsøkte å bruke opptaket mot ham, men tapte terreng i debatten om utenrikspolitikk og hennes egne uttalelser til lukkede Wall Street banker hvor hun fremholdt betydningen av å si en ting til folket og en annen ting til de med stor innflytelse.

To drept, seks skadet i terror

To israelere ble drept og seks andre skadet etter at en terrorist åpnet ild utenfor Ammunition Hill jernbanestasjon og Shimon Hatzdik jernbanestasjon i Jerusalem. Politiet pågrep Masbah Abu Safiah da han forsøkte å flykte til Arab Sheikh Jarrad, en arabisk bydel i Jerusalem. Jarrad skulle egentlig begynt soningen av en dom for å ha oppfordret til opptøyer på sosiale medier i januar for halvannet år siden. Men i stedet for å møte opp til soning dro han ut på terrortokt. De drepte var Levana Malihi (60) fra Jerusalem og politimannen Yosef Kirme (29).

Feiret terrorangrep

PLO-leder Mahmoud Abbas Fatah fraksjon feiret søndag terrorangrepet i Jerusalem. Fatah sa på sosial e medier at Masbah Abu Safiah var en «martyr». Terrorgruppen Hamas i Gaza hevdet at han tilhørte deres gruppe og kalte ham en «helt» og «modig» mann. Det samme gjorde Islamic Jihad. FN, Storbritannia og USA var blant dem som fordømte terroraksjonen.

Dimona-reaktor får nytt navn

Den kjernefysiske reaktoren i Dimona skal få nytt navn. Statsminister Binyamin Netanyahu har besluttet å oppkalle den etter avdøde statsminister og president, Shimon Peres, som gikk bort for litt over en uke siden. Netanyahu sa under kabinettmøtet søndag at Peres jobbet hardt for å få etablert den viktige installasjonen som har vært avgjørende for Israels sikkerhet i generasjoner. -Det er derfor bare riktig å oppkalle den etter ham, sa Netanyahu.

Første Israel-Tyrkia møte

Det er ventet at Israel og Tyrkia denne uken vil ha det første formelle møtet etter forsoningen mellom landene tidligere i sommer. Energiminister Yuval Steinitz skal møte sin tyrkiske kollega Berat Albayrak i Tyrkia kommende torsdag for å diskutere muligheten for salg av israelsk gass til Tyrkia.