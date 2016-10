Nyhetssammendrag 11. november 2016

Innleder Yom Kippur

Tusenvis av israelere gikk i går kveld til Vestmuren i Jerusalem for en innledende Yom Kippur seremoni. Yom Kippur – forsoningsdagen – er den aller helligste av de jødiske høytidsdagene og begynner ved solnedgang tirsdag ettermiddag og varer til solnedgang onsdag. Som vanlig er politiet i høy beredskap og den gamle delen av Jerusalem er stengt for trafikk til onsdag kveld. De palestina-arabiske selvstyreområdene vil også bli stengt av fra Israel under høytiden og bare under spesielle humanitære tilfeller og alvorlig sykdom vil arabere få reise inn til Israel fra disse områdene. Frivillige sikkerhetsvakter i Civil Guard vil bære våpen for å beskytte jøder i synagogene under høytiden.

Flere faster under høytid

En meningsmåling utført av Geocartography Institute viser at 61 prosent av jødene i Israel planlegger å faste under Yom Kipper og det er 3 prosent flere enn i fjor. Av de som faster utgjør kvinner 65 prosent mens menn utgjør 58 prosent. 43 prosent sier de vil hvile under høytidsdagen. 96 prosent av d esom regner seg som religiøse vil gå i synagogen mens 53 prosent av de som regner seg som tradisjonelle vil gå og 9 prosent av sekulære vil gå i synagogen. -Yom Kippur er en viktig og betydningsfull dag og de fleste jøder markerer den i en eller annen form, sier Eran Baruch i den jødiske organisasjonen Bina.

Ber FN fordømme terror

Israels ambassadør til FN, Danny Danon sendte i går et brev til FNs sikkerhetsråd hvor han ba dem om å forlange at PLO-myndigheten fordømmer mordet på Tosef Kirma og Levana Malichi som ble skutt ned og drept av en palestina-arabisk terrorist i Jerusalem søndag. I brevet påpeker han at mange arabere i Jerusalem og Judea og Samaria feiret og frydet seg over drapene. -Tiden har nå kommet for FN og det internasjonale samfunnet til å erklære uten betingelser at støtte til terror ikke vil bli akseptert og at de krever dette av PLO-myndigheten, skrev han. PLO-myndigheten har forholdt seg tause om drapene og feiringen.

Nye immigranter fra Etiopia

Israel tok mandag imot 64 nye etiopiske immigranter etter at immigrasjonen fra landet har vært frosset i flere år. I alt 9,000 immigranter fra Etiopia vil komme til Israel i løpet av de neste fem årene. De som kom denne uken vil om kort tid gjennomgå en prosess og konvertere til jødedommen. De 9,000 får komme til Israel som en del av familiegjenforening ettersom samtlige har familie i Israel.

Cofix i Moskva

Den israelske kaffebarkjeden Cofix har åpnet sin første kaffebar utenlands. Den nye kaffebaren er i Moskva og en kopp kaffe koster 50 rubler og det er under halvparten av hva den amerikanske kaffegiganten Starbucks tar for tilsvarende kopp med kaffe. Cofix har 113 kaffebarer i Israel og de håper å kunne åpne 300 rundt Moskva og ytterligere flere senere. Det er også snakk om å åpne i andre land.