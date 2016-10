Nyhetssammendrag 13. oktober 2016

Sammenstøt i Jerusalem

Israel markerte Yom Kippur fra tirsdag kveld til onsdag kveld. Det kom til sammenstøt mellom palestina-arabere og militæret i den østlige delen av Jerusalem da en spesialstyrke gjennomførte en aksjon i Silwan hvor en terrorist som drepte to israelere søndag bodde. En 20 år gammel palestina-araber ble skutt da han kastet en molotovcocktail mot militæret og ubekreftede meldinger indikerer at han ble drept. Militære styrker kom også under ild da de gjennomførte aksjoner i Ramallah tirsdag, og fire palestina-arabere ble arrestert. Over 3,000 politibetjenter var stasjonert i Jerusalem under høytidsdagen. I Tel Aviv ble det meldt om rolige forhold og arabiske butikker holdt åpne mens alle jødiske steder var stengt.

Forbereder løvhyttefesten

Da Yom Kippur var over onsdag kveld begynte israelerne å bygge sine løvhytter for Sukkot eller løvhyttefesten som starter søndag. Den er til minne om Guds beskyttelse av jødene under den 40 år lange vandringen i ørkenen fra Egypt til landet Gud hadde lovet jødene. Feiringen markeres spesielt ved at jødene bygger løvhytter som de spiser og ofte sover i, til minne om den gang de sov under åpen himmel i ørkenen og Gud beskyttet dem. Løvhyttefesten er en av de tre største festene til jødene og varer i sju dager.

Tre tatt med falsk pass

Tre iranere ble nylig pågrepet i Italia med falske israelske pass. De tre ble deretter deportert til Tyrkia. Israelske sikkerhetsmyndigheter undersøker nå om de tre har tilknytning til terroraksjoner mot israelere rundt om i verden. I januar i år ble to iranere pågrepet i India med falske israelske pass og i 2014 ble to andre iranere pågrepet i Nairobi, Kenya med falske israelske pass.

Peres var imot PLO-stat

Avdøde president og statsminister Shimon Peres sa i en samtale med statsminister Menachem Begin i 1978 at han var imot opprettelsen av en Arafat-stat og la til at Jordan også var en palestina-arabisk stat. Peres gikk fra å være hauk til «fredsdue» i 1977 etter toppmøtet med Egypts Anwar Sadat, men ifølge nylig frigitte dokumenter som har vært holdt hemmelig til nå, så sa han møtet med Begin at han ikke var for en PLO-stat den gangen. Han understreket at Jordan var «Palestina» som palestina-araberne krevde, og viste til at over halvparten av innbyggerne i landet var palestina-arabere.

Australia vil ha israelske selskaper

Den australske aksjebørsen Australian Security Exchange (ASX) har invitert israelske teknologiselskaper til å omsette sine aksjer på børsen i Australia. I dag er seks israelske selskaper på ASX, og Max Cunningham som leder børsen sier de gjerne vil ha flere. Cunningham som nylig var i Israel for å lokke selskaper til børsen sier at ASX representerer de største fondene i Asia.