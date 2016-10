Nyhetssammendrag 14. oktober 2016

FN benekter jødisk tilhørighet i Jerusalem

FNs kulturorganisasjon UNESCO vedtok torsdag utkastet til en resolusjon som fradømmer jødiske tilhørighet til Tempelplassen, Vestmuren, Patriarkens grav og Rakels grav. I resolusjonen som var fremmet av Algerie, Egypt, Libanon, Marokko, Oman, Qatar og Syria, sa UNESCO at Israel og jødene ikke har noen tilknytning til disse stedene. Samtidig refererte de til samtlige steder ved de arabiske navnene. -Det er tydelig at de aldri har lest Bibelen, sa statsminister Binyamin Netanyahu. Han oppfordret UNESCOS medlemmer til å besøke museer i Roma, hvor de kan se, med egne øyne, hva romerne tok med seg hjem etter at de plyndret Tempelplassen for 2000 år siden.

Mindretall for resolusjon

UNESCOs resolusjon denne uken som slo fast at Tempelplassen, Vestmuren, Patriarkens grav og Rakels grav tilhører araberne, hadde ikke noe klart flertall i organisasjonen. 24 land stemte for mens seks stemte mot og hele 26 avstod fra å stemme, mens ytterligere to, Serbia og Tyrkia, ikke var tilstede under voteringen. De som stemte mot var Estland, Tyskland, Litauen, Nederland, Storbritannia og USA. Ingen europeiske land stemte for. Selv om dette bare er et utkast til en resolusjon så er det ventet at UNESCOS styre vil formelt godta den når de møtes i neste uke.

Fordømmelser på rekke og rad

Fordømmelsene av UNESCOS medlemmer lot ikke vente på seg torsdag. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at vedtaket om å si at Israel ikke har noen tilknytning til Tempelplassen og Vestmuren, er som å si at Kina ikke har noen tilknytning til Den kinesiske muren, eller at Egypt ikke har noen tilknytning til pyramidene. -Det absurde teatret som UNESCO er fortsetter og dette er den mest bisarre beslutningen organisasjonen har tatt. Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal Center i Los Angeles sa at vedtaket var et frontalangrep mot jødisk historie og det jødiske folks rettigheter. Malcolm Hoenlein i Conference of Presidents OF Major American Jewish Organzations sa at dette var et forsøk på å benekte jødenes fortid, slik at de kan nekte jødenes fremtid.

Gigantisk fallskjermøvelse

Fallskjermbrigaden i Det israelske forsvaret (IDF) gjennomførte nylig en gigantisk øvelse hvor de simulerte fallskjermslipp over fiendtlig territorium og landet Hercules transportfly på provisoriske rullebaner. Flere hundre soldater deltok i hoppene mens flyene gjennomførte 16 landinger på slike rullebaner på et par timer. De provisoriske rullebanene ble laget og sikret på forhånd av spesialstyrker som ble sluppet ned med utstyr. Troppene samlet seg i små grupper og gjennomførte militære raid på åtte fiendtlige mål. Israel vil senere i år motta nye Super Hercules fly som gir dem større og bedre kapasitet til slike operasjoner.