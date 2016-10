Nyhetssammendrag 19. oktober 2016

UNESCO opprettholdt votering

Styret i FN-organisasjonen UNESCO stemte tirsdag formelt sett for resolusjonen som benekter all jødisk tilhørighet på Tempelplassen og Vestmuren i Jerusalem. Resolusjonen som hadde tittelen «Okkupert Palestina» er den hittil siste i en serie fra UNESCO de siste par tiårene som viser de sterke anti-Israel holdningene i verdensorganisasjonen FN og dens undergrupper. Israel kuttet sine bånd til UNESCO da de tok opp PLO-myndighetene som medlem, og USA som betalte 22 prosent av budsjettet har også trukket seg ut. Japan som nå er den nest største bidragsyteren til UNESCO har denne uken signalisert at også de vil holde tilbake sine bidrag.

Vil rive Hitlers barndomshjem

Myndighetene i Østerrike har besluttet å rive barndomshjemmet til Adolf Hitler som ligger i Braunau. Hjemmet som har vært i privat eie vil bli revet av myndighetene så snart parlamentet formaliserer beslutningen. Bakgrunnen er at de ikke ønsker at nynazister skal valfarte til stedet. Adolf Hitler ledet Tyskland til slutten av Den andre verdenskrig, og sørget for den systematiske utryddelsen av 6 millioner jøder under Holocaust.

Rolig under løvhyttefesten

Israelerne innledet det som har vært en relativt rolig sukkot – løvhyttefest – søndag. Det ble meldt om steinkasting et par steder i Jerusalem, hvor arabere kastet stein mot israelske biler og folk, og et par israelere ble lettere skadet.

Hamas testet ny rakett

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas testet en langtrekkende rakett i Middelhavet mandag morgen. Drønnet fra eksplosjonen av raketten kunne høres flere steder i den sørlige delen av Israel nær grensen til Gaza.

Offensiv mot ISIS

En større militær operasjon i Irak for å drive ut den islamske terrorgruppen ISIS fra byen Mosul begynte søndag. Irakiske styrker utgjør majoriteten av troppene men USA har 6,000 soldater som bistår men ikke i fronten. ISIS har allerede henrettet lokale innbyggere som har forsøkt å rømme. Det er ventet at offensiven kan ta et par måneder ettersom ISIS opererer blant sivilbefolkningen. Mosul har vært ISIS hovedkvarter de siste årene.

Siste presidentdebatt i USA

Onsdag kveld lokal tid er det duket for den tredje og siste debatten mellom presidentkandidatene Hillary Rodham Clinton og Donald Trump. Nesten alle meningsmålingene viser at Clinton vil vinne valget om tre uker med en margin på 4-9 prosent. Men et par målinger, en fra Los Angeles Times og en fra Rasmussen Report har Trump i ledelsen.