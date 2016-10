Nyhetssammendrag 20. oktober 2016

Siste presidentdebatt før valget

Den tredje og siste presidentdebatten ble holdt på amerikansk fjernsyn natt til torsdag. Demokraten Hillary Rodham Clinton og republikaneren Donald Trump debatterte alt fra høyesterett til abort, grensekontroll, flyktninger og Midt-Østen under den halvannen time lange debatten. Trump fremhevet at USA under dagens administrasjon som Clinton var en del av, har mistet innflytelse over Midt-Østen og at Iran med hjelp fra Russland er i ferd med å ta over land som Irak og Syria.

Bort fortsatt i midlertidige hus

Hele 29 prosent av de 8,000 jødene som ble tvangsevakuert fra Gush Katif i Gaza bor fremdeles i midlertidige hus. 14 prosent av de tvangsevakuerte er arbeidsledige og det er nesten tre ganger høyere enn resten av Israel hvor ledigheten er på 4,8 prosent. 30 prosent av jødene definerer seg selv som Gush Katif innbyggere mens 66 prosent sier de har klart å gjenoppta et normalt liv i Israel, ifølge Rafi Smith Research Center.

Russisk marine til Syria

En russisk marineflåte seiler fortiden i internasjonalt farvann utenfor norskekysten og var mandag utenfor Andøya i Vesterålen. Flåten som består av destroyere og hangarskip, foruten undervannsbåter er trolig på vei til Syria og skal ta del i offensiven i Aleppo. USA har samtidig informert Norge om at de ønsker å stasjonere 300 marinesoldater i Norge som en del av NATOs forsvar.

Besøkte Tempelplassen

Over 1,100 israelere besøkte Tempelplassen i Jerusalem onsdag morgen. 275 av dem var jøder. Politiet fjernet åtte av dem for å ha brutt betingelsene for å komme inn på plassen, og betingelsen skal ha vært at de ikke innledet bønn mens de var tilstede. Samtidig deltok titusener av jøder ved Vestmuren hvor den tradisjonelle prestevelsignelsen fant sted. Vestmuren er det nærmeste jødene kan komme Tempelplassen for å be.

Jøder får skylden for antisemittisme

Den britiske politikeren Jenny Tonge i House of Lord sa denne uken i sosiale medier at Israel har skylden for økningen av antisemittisme i Storbritannia. En fersk rapport viser nemlig at antisemittismen har økt med 75 prosent det siste året, og det mener hun har sammenheng med Israels «behandling» av palestina-araberne og at Israel kaller seg en jødisk stat. Tonge som er fra det Liberaldemokratiske partiet har tidligere sagt at Israel er kilden til global islamsk jihad og at dersom hun var araber i de PLO-kontrollerte områdene så ville også hun vurdert å bli «selvmordsterrorist».