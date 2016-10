Nyhetssammendrag 21. oktober 2016

Ønsker å utvide ubåtflåte

Israel og Tyskland har innledet samtaler om kjøp av ytterligere tre ubåter. De tre skal med tiden erstatte de eldste ubåtene i Dolphin-klassen som kom i drift i 1999. Israel har allerede fått fem moderne ubåter som er bygd i Tyskland, og den sjette skal leveres i 2017. De tre nye er kostnadsberegnet til 1,3 milliarder dollar og skal leveres fra og med 2027, og de kan også utstyres med atomraketter.

Galt av UNESCO

Italias statsminister Matteo Renzi sa denne uken at UNESCOS resolusjon i forrige uke som unnlot å erkjenne jødenes tilhørighet til Tempelplassen og andre steder i Jerusalems gamle bydel var «uforståelig, uakseptabel og gal». Han sa videre at resolusjonen var «sjokkerende» og understreket at de ikke kan fortsette med disse resolusjonene som har for øye å angripe Israel. Italia avstod fra å stemme over resolusjonen og Renzi sier nå at han angrer på dette.

Terrordobling i september

Antall terroraksjoner i Jerusalem økte med 100 prosent i september, melder Shin Bet. I forrige måned var det 26 terroraksjoner mot 13 i august. Antall aksjoner mot israelere i Judea og Samaria var uendret med 78. Totalt ble det utført 109 angrep mot jøder i september og det er 17 prosent over august måned.

Russisk nærvær begrenser IDF

Ankomsten av Russlands eneste operative hangarskip, Admiral Kuznetsov denne måneden, vil trolig begrense Det israelske forsvarets (IDF) flyvninger over Syria, skriver israelske medier. IDF har de siste årene gjennomført ulike aksjoner i Libanon og Syria, men slike operasjoner vil nå bli begrenset for å hindre sammenstøt, meldes det. Det er ventet at den russiske marinestyrken som kommer denne måneden vil bli værende i lang tid fremover.

Stor marsj i Jerusalem

Over 30,000 mennesker deltok i den tradisjonelle marsjen igjennom Jerusalem torsdag. Blant de som deltok var israelere så vel som turister og medlemmer av militæret og andre offentlige institusjoner. De fleste gatene i sentrum av byen var stengt så lenge marsjen pågikk. Marsjen finner sted under Løvhyttefesten.