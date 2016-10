Nyhetssammendrag 24. oktober 2016

Neste Gaza-krig blir den siste

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sier i et intervju med avisen Al-Quds at den neste krigen i Gaza vil bli den siste, noe han har uttalt tidligere også. Intervjuet kommer på trykk senere mandag, og ifølge meldinger skisserer han også opp sitt syn på en to-statsløsning, som fører til at landområder byttes og at Israel beholde de store «bosetningene».

Stenger PLO-områdene igjen

Det israelske forsvaret stengte søndag ettermiddag all trafikk til og fra PLO-områdene i forkant av den jødiske høytiden Simchat Tora som innledes søndag kveld og varer til midnatt mandag. Bare de som trenger høyst nødvendig medisinske behandlinger får komme inn til Israel. Simchat Tora er Toraens gledes fest og er den åttende dagen i forbindelse med løvhyttefesten.

Takket Italia for støtte

Statsminister Binyamin Netanyahu snakket i helgen på telefon med sin italienske kollega, statsminister Matteo Renzi, og takket ham for hans uttalelser mot UNESCOs resolusjon som nektet å anerkjenne jødisk tilhørighet på Tempelplassen i Jerusalem. Renzi sa at det var en skandale at resolusjonen ble vedtatt, og mens Italia avstod fra å stemme, antydet han at de gjerne kunne bryte ut og ta et standpunkt for Israel. Renzi la til at det å erklære at jødene ikke har tilhørighet til Jerusalem er som å si at solen forårsaker mørke. Italia vil i fremtiden forsøke å bruke sin innflytelse på andre europeiske land.

Nedtelling foran valget i USA

Det er i morgen to uker til amerikanerne velger ny president. En meningsmåling for ABC News/Washington Post viser at demokraten Hillary Rodham Clinton har 12 prosents ledelse over republikaneren Donald Trump, og ligger an til å få 50 prosent av stemmene mens Trump vil få 38 prosent. På samme tidsrom i 1980 hadde til sammenligning demokraten Jimmy Carter 47 prosent mens utfordreren Ronald Reagan hadde 39 prosents oppslutning på målingene. Reagan vant med 51 mot 41.

Israelske amerikanere foretrekker Trump

Amerikanske statsborgere i Israel foretrekker den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, skriver Jerusalem Post. Blant de 200,000 stemmeberettigede amerikanerne i Israel som forhåndsstemte i 2012, stemte 85 prosent på den republikanske kandidaten Mitt Romney og 14 prosent på demokratenes Barack Hussein Obama. Blant jødene i USA er situasjonen motsatt, og rundt 70 prosent av dem stemmer alltid på den demokratiske kandidaten. Et republikansk valgmøte i Israel denne uken med prominente amerikanske deltakere er blitt tonet ned, og møtet vil nå bli lukket og rettet mot amerikanske evangeliske kristne i stedet.