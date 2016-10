Nyhetssammendrag 25. oktober 2016

To millioner ut i naturen

Ikke mindre enn to millioner israelere besøkte landets naturparker og severdigheter under Sukkot eller løvhyttefesten og Simchat Tora som nylig ble feiret. Det store tallet til tross, dette er en nedgang på en halv million fra i fjor. Mandag ble det registrert 200,000 besøkende ved naturparkene i landet.

Skjøt rakett mot Gaza

Terrorister i Gaza skjøt mandag morgen en rakett mot Israel men raketten kom ikke over grensen. Det israelske flyvåpenet reagerte imidlertid og bombet en installasjon til Hamas i Gaza,

Media for Clinton

Israelerne føler at nasjonale medier favoriserer den amerikanske presidentkandidaten Hillary Rodham Clinton over Donald Trump. 45 prosent sier ifølge en undersøkelse av Maagar Mochot at media favoriserer Demokraten Clinton mens bare 27 prosent mener at de favoriserer republikaneren Donald Trump. 54 prosent av de spurte mener at Trump er best for Israel mens 46 prosent mener Clinton er det.

Pågrep 11 arabere

Shin Bet pågrep nylig 11 arabere fra Judea og Samaria som forsøkte å infiltrere inn til Israel. De 11 kom fra PLO-områdene i Judea og Samaria og en av dem var gjemt i bagasjerommet på en bil. Infiltratørene brukte to biler og begge ble beslaglagt og samtlige bragt inn for avhør.

Skole vandalisert under Sukkot

Politiet etterforsker nå et innbrudd og vandalisering av Retamim skole i Ashdod som fant sted under Sukkot. Skolens hageanlegg og vanningssystem, foruten stoler og pulter ble ødelagt og det ble tegnet på deler av møblene.

Egged risikerer streik

Fagbevegelsen Histadrut har kunngjort at dersom de ikke kommer frem til enighet om lønninger med finansdepartementet kan det bli streik fra og med 7. november. De ansatte i Egged mener at ledelsen har tatt beslutninger som har skadet lønnsnivået deres. Egged er Israel store rutebusselskap.