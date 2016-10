Nyhetssammendrag 26. november 2016

Ny resolusjon fra UNESCO

FNs kulturorganisasjon UNESCO skal etter planen holde en ny avstemming i dag som inneholder en serie med fordømmelser av Israel og som sier at den jødiske staten ødelegger «hellige steder» og religionsfrihet. Samtlige steder det refereres til i resolusjonen har arabiske navn. Tidligere denne måneden vedtok UNESCO en annen resolusjon som fratok jødenes tilhørighet på Tempelplassen og Vestmuren. Det er Jordan som er pådriver av PLO-myndigheten i UNESCO, ettersom PLO-myndigheten ikke har stemmerett.

Israeler skutt på grensen til Egypt

En 15 år gammel israeler ble skutt og drept mens han utførte arbeid på et grensegjerde på grensen til Egypt tirsdag ettermiddag. Den 15 år gamle Nimer Bassem Abu Amar ble truffet av minst ett skudd fra egyptisk side av grensen. Etterforskere tror at den 15-åringen som er beduin fra Lakiya ble skutt ved et uhell.

Stadig flere eldre i Israel

Den israelske byen Bat Yam har størst andel av pensjonister i landet. Hele 20,5 prosent er pensjonister mens Modin Illit har lavest andel pensjonister med 0,8 prosent. Ifølge Mashav og JDC Israel Eshel som planlegger og utvikler tjenester for eldre, så passerte det moderne Israel for første gang 900,000 pensjonister i 2014. Vekstraten blant pensjonister er dobbelt så stor som for andre grupper i Israel. I 1955 utgjorde antall israelere over 65 år bare 4,8 prosent av befolkningen mens de i dag utgjør 10,8 prosent. 56 prosent av dem er kvinner.

Treg godkjennelse i Portugal

Etter at myndighetene i Portugal i mars 2015 åpnet for at jødiske etterkommere av de sefardiske jødene som ble forfulgt i landet 500 år tilbake i tiden skulle få rett til statsborgerskap, har 3,546 jøder søkt om slik statsborgerskap. Men bare 8 prosent har fått søknaden innvilget. Ingen har imidlertid fått avslag på søknaden.

Begynner ny brønnboring på Tamar

Boreskipet Atwood Advantage har begynt boringen av en ny brønn på Tamar-feltet utenfor kysten av Israel. Skipet ankom Israel for et par dager siden. Den nye brønnen skal bores 10 mil vest av Haifa og vil koste 265 millioner dollar og vil gå 1,7 kilometer under havbunnen. Tamar-feltet ligger 3,5 kilometer under havbunnen.