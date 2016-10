Nyhetssammendrag 27. oktober 2016

UNESCO vedtok ny resolusjon

Som ventet vedtok FNs kulturorganisasjon UNESCO onsdag en ny resolusjon som i praksis frakjente jødenes tilhørighet i Jerusalem. Med 10 mot 2 stemmer og 8 som avstod fra å stemme, vedtok organisasjonen en fordømmelse av Israel på vegne av palestina-araberne for å «med vilje ha ødelagt» Jerusalems «hellige» steder. De insisterte videre på at Israel stanser alle arkeologiske utgravinger i Jerusalem. Samtlige steder ble referert til ved arabiske navn og ikke jødiske. -Absurditeten fortsetter. De er ikke lenger tilkoblet virkeligheten, sa Israels FN-ambassadør Danny Danon.

Netanyahu til Azerbaijan

Statsminister Binyamin Netanyahu reiser i desember på besøk til Azerbaijan, ifølge lokale medier som siterte diplomatiske kilder. Israel har etablert nære forbindelser med landet etter at de fikk uavhengighet da Sovjetunionen kollapset i 1991. Majoriteten av befolkninger er muslimer. Israelske medier skrev i sommer at Netanyahu vurderte et besøk til Azerbaijan og Kazakhstan.

Soldat skadet i nord

En israelsk soldat ble lettere skadet da det ble løsnet skudd mot ham fra en passerende bil. Bilen var på libanesisk side av grensen. Det israelske forsvaret (IDF) tror ikke episoden hadde noe med Hizlballah å gjøre.

Utenlandske arbeidere til Israel

Regjeringen har valgt ut seks utenlandske kontraktører som skal utføre byggevirksomhet i Israel. Fem av selskapene er fra Kina mens det sjette er fra Portugal. I alt 50 kontraktører søkte om å få komme til Israel for å få fortgang i byggingen av blant annet boligblokker. De seks selskapene vil få operere i Israel i fem år, med mulighet for tre års forlengelse. Israelske byggeselskaper klarer ikke å dekke etterspørselen. De seks selskapene skal kunne bringe inn 1,000 ansatte hver.

Israel rykket ned på liste

Verdensbanken har publisert den årlige listen «Doing Business» som rangerer hvor lett der er å drive næringsvirksomhet. Mens Israel var på 49. plass i fjor har de nå rykket ned til 52. plass av 190 land. Israel ligger på 126. plass når det gjelder hvor lang tid det tar å registrere et selskap, og på 96. plass når det gjelder skatter.

Mindre handel på Rosh Hashanah

Detaljhandelen i Israel under Rosh Hashanah gikk ned med 3,5 prosent i år sammenlignet med i fjor. Omsetningen i detaljhandelen to uker før og etter høytiden gikk ned med 60 millioner shekel til 1,87 milliarder shekel sammenlignet med 1,93 milliarder i 2015.