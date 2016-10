Nyhetssammendrag 28. oktober 2016

Vind stanset flytrafikk

Landingene ved Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv ble stanset for en stund torsdag ettermiddag på grunn av sterk vind. Et fly fra EasyJet måtte lande på Kypros som følge av stengningen mens åtte andre fly måtte fly i ring rundt Tel Aviv i påvente av at vinden som var på 30 knop skulle avta. Ved 20-tiden spaknet vinden og flyene kunne igjen lande.

Direktefly til Japan

Transportminister Yisrael Katz og Japans ambassadør til Israel undertegnet torsdag en avtale som åpner for at israelske og japanske fly skal kunne fly direkte mellom landene. Avtalen åpner også for at gods skal kunne gå fra Ben Gurion til andre land i Asia via Japan.

18 skadet i bussulykke

I alt 18 passasjerer ble skadet torsdag da en rutebuss kolliderte med en stor heisekran i Tel Aviv, nær Rockach Bridge. En kvinne i 70 årene fikk moderate skader mens 17 andre ble lettere skadet. Ulykken førte til trafikkork.

Stengte Israel-venner inne

Britisk politi måtte komme Israel-venner til unnsetning torsdag kveld etter at PLO-aktivister stormet et møte til Israel-venner ved University College i London og forsøkte å stanse foredragene. De blokkerte så utgangen slik at ingen av deltakerne kunne komme seg ut. Deltakerne inne sang Hatikvah og vaiet med israelske flagg inntil politiet kom og fjernet PLO-aktivistene.

Avduker gravstøtten

Medlemmer av Shimon Peres familie, statsminister Binyamin Netanyahu og president Reuven Rivlin skal fredag delta i en seremoni hvor gravstøtten til avdøde president og statsminister Shimon Peres vil bli avduket. Peres døde for litt over en måned siden og ble stedt til hvile på Mount Herzl for 30 dager siden, og det er jødisk tradisjon at familie og venner samles ved graven til seremoni.

Utredning for gassledning

En gassledning fra Leviathan-feltet til Hellas vil koste 5,7 milliarder dollar, ifølge en undersøkelse fra IGI-Poseidon. Israel, Hellas og Kypros, hvor ledningen vil gå igjennom, foruten Italia og representanter fra EU er interessert i å gå videre med det potensielle prosjektet som kan sikre deler av Europa gass. Det arbeides også med å se om det lønner seg å legge ledningen videre til Italia og Bulgaria. I dag har Nederland og Storbritannia gassfelt som forsyner mye av Europa men disse feltene er i ferd med å tømmes og alternativet er russisk gass. Men Europa foretrekker å ikke bli avhengig av gass fra Russland.