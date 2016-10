Nyhetssammendrag 31. oktober 2016

Spent en uke foran USA-valg

Den amerikanske valgkampen fikk en ny vending etter at det føderale politiet FBI fredag kunngjorde at de vil gjenåpne etterforskningen av demokraten Hillary Rodham Clintons epost-skandale, hvor hun hadde brukt private epost tjenester som utenriksminister. Dette førte til at hemmelighetsstemplede meldinger gikk over private servere og kan ha blitt fanget opp av fiendtlige stater. Gjenåpningen kom etter at FBI oppdaget tusenvis av eposter til Clintons høyrehånd, Huma Abedin, som har tilknytning til Saudi Arabia og flere islamske organisasjoner som trolig er i opposisjon til amerikansk politikk. Abedin hadde tidligere hevdet at hun hadde overlevert all kommunikasjon, men FBI fant ny kommunikasjon på en datamaskin som tilhørte Abedin og hennes fraseparerte ektemann, Anthony Weiner. Helomvendingen fra FBI har ført til tvil om Clintons kandidatur.

USA inn i FNs menneskerettighetsråd

Det kontroversielle FNs menneskerettighetsråd som har som fast dagsorden på sine møter å fordømme Israel for brudd på menneskerettighetene, har valgt USA inn som medlem. Den amerikanske utenriksministeren John F. Kerry sa etter at de var valgt inn, at det er kritikkverdig av rådet å fokusere så ensidig på Israel. Han la til at han håpet at rådet ville fokusere på menneskerettigheter og å fremme dem over hele verden.

Urolig over russisk nærvær

Det israelske forsvaret (IDF) er svært urolig over kvaliteten og kvantiteten av Russlands militære nærvær i Syria og området rundt. Channel 2 hevdet i en rapport at mens IDF ikke har innrømmet dette offentlig, så har lederne bak lukkede dører sagt at de er «overrasket» over Russlands militære systemer og arsenal i regionen og dette vil hindre det israelske flyvåpenet og marinen i å operere fritt. En russisk marinearmada er på vei til Middelhavet og kysten av Syria. Den består av hangarskipet Admiral Kuznetsov med en besetning på 1,900 og 50 avanserte kampfly. IDF-ledelsen skal ha erkjent internt at Russland nå vet om alle de israelske «bevegelsene» i luften og til sjøs, og det finnes ingen måte for Israel å komme seg unna russiske radarsystem. Dermed har Russland også samlet store mengder informasjon om Israels forsvar.

Forskningsstasjon oppkalles etter Peres

Israels kjernefysiske forskningsstasjon i Dimona vil bli oppkalt etter avdøde statsmann Shimon Peres. Statsminister Binyamin Netanyahu kom med kunngjøringen fredag, etter at gravstøtten til Peres ble avduket under en seremoni ved Mount Herzl. Senteret i Dimona vil få det formelle navnet «The Shimon Peres Center for Nuclear Science». Peres døde i september i en alder av 93 år etter å ha blitt rammet av et kraftig slag. Han var regnet som en av de siste gjenlevende av den moderne staten Israels grunnleggere.