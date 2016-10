Nyhetssammendrag 01. november 2016

Raoul Wallenberg erklært død

Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg som reddet tusener av jøder med å flykte fra nazistene i Ungarn under Den andre verdenskrig ble i går formelt erklært død av det svenske skattevesenet. Wallenberg ble arrestert av sovjetiske styrker i Ungarn i 1945, og ble trolig sendt i fengsel i Sovjetunionen. Ingen vet med sikkerhet hva som skjedde med diplomaten, men svenske myndigheter sier at han er erklært død fra og med 31, juli 1952. Denne datoen ble valgt fordi det var nøyaktig fem år etter at han ble meldt savnet i juli 1947. Det var den svenske banken SEB Bank som forvaltet hans formue som ba om en dato. World Jewish Congress siterte i august en rapport som hevdet at Wallenberg ble henrettet i et sovjetisk fengsel i 1947, noe en tidligere KGB leder også har hevdet.

Nekter å ta imot jøder

Det tyske gjestgiveriet Mattenhof i Sell am Harmersbach har nektet å ta imot jødiske turister. Jerusalem Post melder at fire israelske familier som bestilte rom ved hotellet ble oppfordret av etablissementet til å avbestille på grunn av deres nasjonalitet. Familiene fikk så ulike beskjeder om hvorfor deres reservasjoner ikke ble godtatt og en av dem sa rett ut at «etablissementet ikke ville ha gjester fra Israel fordi deres leiligheter ikke var for dem.»

Forsøker blokkere PLO fra Interpol

Israelske myndigheter arbeider for å hindre at PLO-myndigheten blir tatt opp som medlem av Interpol. Israel frykter at dersom de blir tatt opp i den internasjonale politiorganisasjonen så kan det gi palestina-arabiske terrorgrupper tilgang til sensitiv informasjon. Medlemskap i Interpol er forbeholdt suverene nasjoner.

Tre soldater skadet i terroraksjon

Tre israelske soldater ble skadet, en alvorlig på mandag, da en palestina-arabisk terrorist åpnet ild mot dem ved en kontrollpost nord av Jerusalem. Terroristen hadde en Kalashnikov rifle og ble skutt ned og drept. Ifølge meldinger var han medlem av PLO-myndighetens sikkerhetstjeneste.

Knessets vintersesjon åpnet

Det israelske Knesset åpnet mandag sin vintersesjon nå som alle de jødiske høytidene er over og det jødiske nyåret er underveis. Statsminister Binyamin Netanyahu sa i sin tale at han hadde blitt invitert til Det hvite hus i Washington av både Hillary Rodham Clinton og Donald Trump, alt avhengig av hvem av de to som vinner valget neste tirsdag. På hjemmebane er en av de store sakene en reformasjon av Israel Broadcasting Authority som blant annet innebærer at Israel Public Broadcasting Corporation legges ned og institusjonen må klare å stå på egne ben økonomisk sett.