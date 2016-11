Nyhetssammendrag 02. november 2016

Adelson blar opp for Trump

Den amerikanske jøden, kasinomagnaten og mangemilliardæren Sheldon Adelson har ifølge meldinger besluttet å gi 25 millioner dollar til republikaneren Donald Trumps valgkamp. Beslutningen ble tatt etter at det føderale politiet FBI sist fredag gjenåpnet etterforskningen av demokraten Hillary Rodham Clintons ulovlige bruk av privat epost mens hun satt som utenriksminister. Trump har halt innpå Clinton på meningsmålingene og etter FBIs helomvending ser hans kandidatur ut til å være styrket mens Clintons er svekket. Clintons eposter som gikk over private tjenester inneholdt hemmelig etterretning, og det er også mistanke om at hun brukte sin posisjon som utenriksminister til å samle inn penger for familiens private stiftelse The Clinton Foundation, som også Norge har gitt penger til. Adelson mener at Trump nå har en realistisk sjanse til å vinne valget kommende tirsdag.

Obama forbereder Israel-trekk

USAs president Barack Hussein Obama har gitt ordre til utenriksdepartementet om å komme med en liste over diplomatiske skritt som kan tas på tampen av hans embete for å presse igjennom en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne. Amerikanske medier melder at Obama ønsker å opprette et politisk monument etter seg og at Israel og en PLO-stat kan være trekket han vurderer.

300 nye immigranter

Israel tok tirsdag imot 300 nye immigranter fra Frankrike og Ukraina. De kom med fire fly arrangerte av International Fellowship of Christians and Jews. Mange av de som kom fra Ukraina ønsket å flykte fra kampene øst i landet.

Ny oljerigg til Tamar

En ny oljerigg ble innviet tirsdag morgen på Tamar Sør feltet. Riggen skal brukes til å bore nye brønner i området slik at mer gass kan hentes opp og Tamar-feltet kan øke produksjonen.

Fulle sykehus

Sykehus over hele Israel har nærmest full belegning og det er ofte køer for å komme inn på akuttmottak. Ved Rambam Medical Center i Haifa opererer akuttmottaket på 170 prosent og ventetiden der og andre steder varierer fra en til seks timer. Ved Sheba Medical Center er kapasiteten nå over 200 prosent, dobbelt så mye som mottaket ideelt sett kan behandle.

Vinternedbør i Israel

Israel fikk tirsdag smake den frøste vinternedbøren. På Golanhøydene ble det målt 19 mm, mens det i Tzfat Got ble målt 10 mm og Gush Dan med 7 mm. På ettermiddagen nådde regnet Jerusalem. Genesaretsjøen ble målt til 213,71 meter under havnivå, og det er nå nesten fem meter under det som er regnet som fult. De siste tre årene har Israel hatt nedbørfattige vintre.