Nyhetssammendrag 03. november 2016

Ron Prosor til Tyrkia

Den pågående normaliseringen av forholdet mellom Israel og Tyrkia går sakte fremover, men alt tyder på at Israel snart er klar til å utnevne ny ambassadør til landet. Yisrael Hayom melder at statsministeren vurderer å utnevne veterandiplomaten Ron Prosor til jobben. Myndighetene i Tyrkia har indikert at de vil utnevne Kemal Okem til ambassadør i Israel. Okem er en nær rådgiver til president Recep Tayyip Erdogan.

Trump vant valget i Israel

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump «vant» valget blant de amerikanske israelerne under forhåndsstemmingen som nylig ble fullført i Israel. Jerusalem Post skriver at iVoteIsrael foretok en undersøkelse blant de som stemte og Trump fikk 49 prosent av stemmene mens demokraten Hillary Rodham Clinton fikk 44 prosent. Rundt 30,000 amerikanske israelere har stemt, og det er betydelig lavere enn i 2012 da 80,000 stemte.

Nesten 2 millioner turister

Siden begynnelsen på 2016 har over 1,8 millioner turister besøkt Israel. Over halvparten av disse kom fra de fem landene USA, Russland, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, ifølge tall fra immigrasjonsmyndighetene.

Flere til Sinai

Over 60,000 israelske turister besøkte Sinai i Egypt i løpet av september og oktober, melder Israel Airports Authority. Det er ventet at 200,000 israelere vil besøke Sinai i løpet av året, og det er betydelig flere enn de 134,500 som besøkte Sinai i fjor, men bare halvparten av de 400,000 som reiste dit i 2004. 70 prosent av de som reiser til Sinai fra Israel er jøder.

Markerte Balfour

Den israelske ambassaden i London markerte nylig at det er 99 år siden Balfourdeklarasjonen. Markeringen ble gjort ved å blåse opp 99 ballonger i fargene til det britiske og israelske flagget; blått, rødt og hvitt. Deklarasjonen fikk navnet etter den britiske utenriksministeren Arthur Balfour som undertegnet avtalen som banet vei for et jødisk hjemland i det som den gang var mandatområdet Palestina. Deklarasjonen sa videre at den britiske regjeringen ville bruke sine evner til det beste for å legge til rette for et jødisk hjemland.

Busstreik på mandag

Fagforeningen Histadrut og de ansatte i busselskapet Egged har avvist lønnstilbudet fra staten og gjort det klart at det blir streik fra og med mandag. De fagorganiserte mener at lønningene deres ikke er sikret godt nok i fremtiden, og de frykter en privatisering og større konkurranse fra andre selskaper. Egged har i dag nærmest monopol på mange av rutene.