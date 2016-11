Nyhetssammendrag 04. november 2016

Tre terrorister arrestert

Tre terrorister som var mistenkt for å ha stått bak et terrorangrep i beit El i fjor er nå pågrepet. De tre er mistenkt for å ha kastet to brannbomber mot bilen til Sofer-familien. En av dem traff bilen og satte den i brann og skadet tre år gammel jente. Etterforskere sier at angrepet til de tre var en del av en serie med aksjoner som de planla.

Fundraiser i Hollywood

American Friends of the IDF (FIDF) holdt torsdag sin årlige fundraiser for israelske soldater. I løpet av det siste året har de samlet inn 38 millioner dollar til arbeidet og under en stor middag i Hollywood torsdag kveld var over 1200 mennesker fra USA og Israel samlet. FIDF ble startet av rabbi Yechiel Eckstein.

Stor kriseøvelse i Tel Aviv

Redningspersonell fra Magen David Adom (MDA) gjennomførte denne uken en stor øvelse i Tel Aviv, hvor de simulerte en kollisjon mellom en buss og et tog. 70 frivillige deltok i øvelsen som omfattet redning og behandling av skadde. Øvelsen er en del av en årlig stor øvelse som MDA utfører.

Zim vil trappe ned

Det israelske shippingselskapet Zim Integrated Shipping Services Ltd. vurdere å selge sitt globale containernettverk og dermed bli et regionalt fraktselskap i Middelhavet. Wall Street Journal skriver at selskapet vil dele seg i to, et regionalt og et internasjonalt selskap, og det siste skal selges. Zim har ikke ville kommentere saken.

Operatører tror på vekst fra Leviathan

De tre operatørene på Leviathan-feltet kunngjorde fredag at gass fra den delen av feltet de driver vil begynne å nå kundene i 2020 og de tror at produksjonen vil nå 12 milliarder kubikkmeter i året. Det meste vil gå til Israel og Jordan. De anslår at feltet inneholder nær 22 billioner kubikkfot gass.