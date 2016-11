Nyhetssammendrag 07. november 2016

Amerikanerne til valg i morgen

Mens så mange som en fjerdedel av amerikanske velgere har benyttet seg av forhåndsstemming før den offisielle valgdagen i morgen, vil resten av amerikanerne gå til urnene tirsdag for å stemme på ny president og nye medlemmer av kongressen. Løpet mellom demokraten Hillary Rodham Clinton og republikaneren Donald Trump er nærmest dødt, men de fleste meningsmålingene gir Clinton en knapp seier og ekspertene mener at hun vil vinne. FBIs leder James Comey kunngjorde søndag at de ikke fant beviser i 650,000 nye eposter som ble oppdaget for litt over en uke siden på en privat datamaskin, som gjør at de vil endre på en konklusjon fra i sommer, hvor de mente at Clinton ikke hadde begått lovbrudd ved å sende graderte eposter på private datamaskiner.

Jødisk støtte viktig i valgkamp

Selv om jødene utgjør en liten minoritet blant amerikanske velgere så spiller de en betydelig rolle når det gjelder finansieringen av valgkampene. Jødene utgjør bare to prosent av den amerikanske befolkningen men de står for 50 prosent av de pengebidragene til det Demokratiske partiet og 25 prosent til Republikanerne. 10 av de 100 senatorene i kongressen er jøder og tre av de ni dommerne i høyesterett er jøder, skriver Ynet.

Ber USA ikke endre kurs

Statsminister Binyamin Netanyahu appellerte søndag til USA om å ikke endre politikk over Israel i FN. Det ryktes i USA i forrige uke at Obama-administrasjonen planlegger en offensiv i blant annet FN for å presse igjennom en PLO-stat på tampen av president Barack Hussein Obamas embete. Netanyahu sa han håpet at USA vil fortsette sin støtte til Israel og ikke forsøke å presse igjennom en FN-resolusjon om konflikten mellom Israel og palestina-araberne, uansett hvem som vinner valget tirsdag.

Minnet Rabin i Tel Aviv

Titusener av israelere deltok lørdag kveld i en marsj i Tel Aviv til minne om at det var 21 år siden statsminister Yitzhal Rabin ble skutt ned og drept. Årets marsj var sponset av The Zionist Union fordi koalisjonen som til nå har gjort det er blakk.

Busstreik avlyst

Det blir ikke noe av den forventede streiken i Egged busselskap denne uken etter at yrkessjåførene og fagforeningen Histadrut og myndighetene kom frem til enighet om fremtidige lønningsnivå. Staten vil om kort tid overføre 150 millioner shekel som skal garantere lønningene til sjåførene. Videre forhandlinger vil finne sted i fremtiden for å løse andre uenigheter.