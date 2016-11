Nyhetssammendrag 08. novemebr 2016

Spent foran USA-valg

Amerikanerne går til valgurnene i løpet av dagen for å stemme på ny president og ny forsamling i Representantenes hus og en tredjedel av Senatorene stiller også til valg. De første resultatene vil komme inn like etter klokken 20 amerikansk tid på øst-kysten, og mens amerikanerne stemmer følger verden nøye med. Mange land og organisasjoner som EU og FN har tilkjennegjort at de håper amerikanerne avviser republikaneren Donald Trump og heller stemmer på demokraten Hillary Rodham Clinton. Sistnevnte leder ifølge meningsmålingene med to til fire prosent, men løpet er likevel regnet som så jevnt at det er svært vanskelig å si noe om utfallet før opptellingen er ferdig i delstater på østkysten som Florida, og Nord Carolina. Dette er stater som Trump må ha for å kunne vinne valget, sier ekspertene.

Vil ikke delta på konferanse

Israelske myndigheter informerte mandag Frankrike om at Israel ikke vil delta på en franskledet internasjonal konferanse for å dra i gang fredssamtalene igjen. Israel understreket overfor Frankrike at de er imot en «fredskonferanse» som ikke krever at begge partene i konflikten deltar. Frankrike holdt en lignende konferanse i fjor sommer, og den ekskluderte Israel og palestina-araberne.

12 år for terror

En domstol i Jerusalem har idømt en arabisk tenåring en straff på 12 år for å ha knivstukket og alvorlig skadet to jøder under en terroraksjon i oktober i fjor. Den 14 år gamle Ahmed Mansra fra Beit Hanina i Jerusalem dro ut på terrortokt med sin fetter i Pisgat Zeev. Ett av ofrene til de to var en 12 år gammel jøde utenfor en kiosk. Mansra ble pågrepet mens fetteren ble skutt og drept da han truetpolitiet med kniv.

Forbud mot boikottaktivister

Et lovforslag som tar sikte på å nekte innreise til Israel for personer som på egenhånd eller som arbeider for organisasjoner som støtter boikott av Israel passerte mandag den første opplesingen i Knesset med ni mot tre stemmer. Loven må igjennom tre slike sesjoner før den blir vedtatt.

Nedgang i boligprisene

Til tross for stadig økende leilighetspriser i Israel så mener Shoresh Institution for Socieconomic Research at boligmarkedet snart har nådd toppen og prisene vil begynne å gå ned. De viser til at det i mange år ble bygd færre leiligheter enn befolkningsveksten tilsa, men at det i 2013 ble påbegynt flere leiligheter slik at det i nær fremtid vil overgå behovet forårsaket av befolkningsveksten.

Daimler åpner i Israel

Det tyske selskapet Daimler som blant produserer bilmerket Mercedes Benz kunngjorde mandag at de vil åpne et forskningssenter i Tel Aviv. Dette senteret vil bli en del av deres globale forskningsnettverk som i dag er etablert i USA, Tyskland, India og Kina.