Nyhetssammendrag 09. november 2016

Donald Trump vant presidentvalget

Forretningsmannen Donald J. Trump vant presidentvalget i USA tirsdag kveld. Valgseieren sendte sjokkbølger inn i det politiske etablissementet i USA så vel som i Europa og andre deler av verden. Det siste halvannet året har politiske eksperter og observatører med sikkerhet slått fast gang på gang at Trump aldri ville vinne presidentvalget. Til og med meningsmålingene dagene før valget viste at demokraten Hillary Rodham Clinton ville vinne med 2 til 4 prosent.

Trump-seieren er uten tvil historisk på linje med Ronald Reagans seier over Jimmy Carter i 1980. Trump har ingen politisk erfaring, men startet en bevegelse som rystet det politiske etablissementet i USA til grunnvollene. Da han stilte opp som presidentkandidat i fjor sommer ble han stemplet som en døgnflue. Han kjempet mot 16 andre republikanere og vant. Han møtte også stor motstand fra det politiske etablissementet i det republikanske partiet, inkludert tidligere president George W. Bush som ikke ville stemme på ham.

Media kjempet en innbitt kamp mot ham. Gang på gang sa han ting og foretok politiske ukonvensjonelle manøver, noe som fikk observatører og andre politikere til å konkludere med at Trump hadde ødelagt for seg selv. Men Trump vant alle kampene det siste året, og gav ikke etter for kritikk da han tidvis stod alene. Tirsdag belønnet velgerne ham med en historisk seier, til tross for at Clinton hadde langt mere penger foruten media på sin side.

Trump fikk minst 279 valgmandatstemmer av de 270 nødvendige for å vinne mot Clintons 218. Clinton ringte ham etter midnatt for å gratulere ham med seieren. Trump gjorde det klart i sin tale i New York at han nå vil sette kreftene inn på å bringe folket sammen og for å bringe landet på rett kjøl.

Målinger blant velgerne viste at økonomien var en viktig årsak til at han fikk flest stemmer. Over 95 millioner arbeidsføre amerikanere er ikke i jobb. Lønningene er i dag på samme nivå som for 15 år siden, og utgiftene til sykeforsikring og helsetjenester koster mange familier 10,000 kroner i måneden eller mer som følge av «Obamacare». Millioner av illegale immigranter har de siste årene strømmet inn og får ofte bedre tilgang på sosialtjenester enn alminnelige amerikanere. Dagens politikere med president Barack Hussein Obama har bragt den amerikanske statsgjelden opp til svimlende 20,000 milliarder dollar, og velter forpliktelsene over på neste generasjon. Dette lovet Trump å sette en stopper for, og amerikanerne belønnet ham med presidentembetet.