Nyhetssammendrag 10. november 2016

Gratulerte Trump

Gratulasjonene strømmet i går inn til republikaneren Donald Trump etter at han vant presidentvalget i USA tirsdag kveld. Blant de som ringte ham var statsminister Binyamin Netanyahu som gratulerte Trump med seieren. Han delte også en video på sosiale medier hvor han fremholdt at Trump var en sann venn av Israel og at han så frem til å samarbeide med ham rundt fred, sikkerhet og stabilitet i regionen. Trump inviterte Netanyahu på offisielt besøk til Washington så snart som mulig. Russlands Vladimir Putin, Storbritannias Theresa May og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var blant de mange andre som gratulerte Trump.

Spekulerer på ministere

Donald Trump og hans nærmeste rådgivere arbeider nå med å forme det som vil bli hans administrasjon når han blir innsatt 20. januar 2017. De mest lojale støttespillerne under valgkampen vil trolig få betydningsfulle poster. Blant dem er New Yorks tidligere borgermester Rudi Giuliani som det ryktes kan bli justisminister, og Israel-vennen Newt Gingrich som kan bli utenriksminister. New Jerseys guvernør Chris Christie vil lede arbeidet med overtakelsen av administrasjonen, men er også nevnt som mulig justisminister eller handelsminister. Lederen for Det republikanske partiet, Reince Preibus kan bli stabsjef i Det hvite hus. Preibus er også regnet som en Israel-venn. Senator Jeff Sessions fra Alabama kan også bli en mulig kandidat som utenriksminister, og også han er en Israel-venn.

Iran-avtalens fremtid

Noe av det første USAs president Donald Trump vil gjøre når han blir innsatt er å eliminere alle presidentordrene til Barack Hussein Obama. Ettersom Obama aldri forhandlet dem igjennom med kongressen, men i stedet utstedte en ordre, kan den neste presidenten simpelthen forkaste dem. Det er ventet at Iran-avtalen vil bli saumfart, og selv om Trump under valgkampen sa at han ville rive den i stykker så mener Walid Phares som er hans utenrikspolitiske rådgiver at Trump vil revidere den etter å ha forhandlet seg frem til dette med Iran og muligens andre allierte.

Jøder stemte for Clinton

Ferske målinger viser at amerikanske jøder ikke uventet stemte med solid flertall for demokraten Hillary Rodham Clinton som tapte presidentvalget tirsdag. Hun fikk 70 prosent av de jødiske stemmene mens vinneren, republikaneren Donald Trump fikk 25 prosent. Dette er den nest høyeste andelen jødiske stemmer en republikansk kandidat har fått på 30 år. Bare republikaneren Mitt Romney fikk flere med 30 prosent for fire år siden.

Ild på Golanhøydene

Israelske styrker tok ut en syrisk artilleriposisjon på syrisk side av Golanhøydene onsdag ettermiddag. Den israelske ilden kom etter at en granat tidligere på dagen landet på israelsk side av grensen i området. Granaten var trolig en del av interne kamper i Syria, men Israel holder syriske styrker og myndigheter ansvarlig.