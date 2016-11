Nyhetssammendrag 11. november 2016

Bosetninger er ingen hinder

En av Donald Trumps nære rådgivere sa på Army Radio torsdag at Trump ikke ser på jødiske bosetninger som noe hinder for fred. -Jeg tror han vil vise til at tvangsflyttingen av de jødiske lokalsamfunnene i Gaza, som ikke førte til fred, er bevis for dette, sa hans rådgiver Jason Greenblatt til radiostasjonen. Han la til at Trump som innsettes som president 20. januar neste år heller ikke vil presse en «fredsprosess» på Israel. -Han mener at fred må komme som et ønske fra partene selv, sa han.

Borgerkrig hos demokratene

Det amerikanske valgresultatet tirsdag har ført til full borgerkrig i det Demokratiske partiet. Det er misnøye med partiledelsen og måten de førte valgkampen på, og ulike observatører i Washington i og utenfor partiet, tror at de vil gjennomgå en rivende oppvask og utskifting av ledere og kampsaker. Hillary Clinton og hennes støttespillere blir sett på som slutten for den gamle generasjonen i partiet.

Advarsel fra Syria

Den syriske hæren advarte onsdag Israel mot å angripe mål i Syria igjen etter at israelske styrker angrep en artilleriposisjon tidligere denne uken. Det israelske angrepet kom etter at en granat fra området landet inne på israelsk side. Israel har gjentatte ganger gjort det klart at de holder Syria ansvarlig for all ild og kamper som kommer over grensen til Israel.

Nei til Iran i Syria

Statsminister Binyamin Netanyahu understreket overfor sin russiske kollega Dmitry Medvedev som var i Jerusalem torsdag, at Israel ikke vil tillate at Iran har noen form for militær tilstedeværelse i det borgerkrigsherjede Syria. Netanyahu sa at Israel var fast bestemt på å hindre at Iran får atomvåpen og dernest at Iran får etablere seg i Syria enten det er på bakken i luften eller til sjøs. Netanyahu takket Medvedev for det gode samarbeidet mellom Israel og Russland rundt Syria, noe som har hindret at Israel og Russland skyter på hverandre. Medvedev besøkte også Vestmuren mens han var i Jerusalem.

Nynazister markerte Krystallnatt

En nynazistisk organisasjon i Tyskland markerte denne uken Krystallnatten ved å offentliggjøre en liste over 70 jødiske organisasjoner og foretak i Berlin. Under tittelen «Jøder blant oss» listet de opp 70 skoler, barnehager, synagoger, monumenter, gravlunder og restauranter, komplett med detaljerte kart og adresse på sosiale media. Denne uken var det 78 år siden Krystallnatten, hvor flere hundre jøder ble drept og tusenvis av jødiske foretak ble ødelagt.