Nyhetssammendrag 14. november 2016

IDF fornøyd med Trump

Det israelske forsvarsetablissementet ser på valget av republikaneren Donald Trump som ny president i USA som en anledning til å fjerne de amerikanske restriksjonene på militær bistand til Israel. Obama-administrasjonen undertegnet i år en ny ti år lang rekordstor forsvarsavtale med Israel, men det betinget at Israel ikke kunne be om ytterligere bistand. Mange medlemmer av kongressen sa før valget at de ville eliminere denne betingelsen dersom en republikaner vant valget, og ledelsen i Det israelske forsvaret (IDF) ser optimistisk på dette.

Spekulasjoner om utenriksminister

New Yorks tidligere borgermester Rudi Giuliani har seilet opp som en av de fremste kandidatene til kobben som USAs nye utenriksminister under president Donald Trumps administrasjon. Giuliani er en sterk Israel-venn, og som borgermester på midten av 1990-tallet utviste han PLO-leder Yassir Arafat fra en FN-konsert fordi han var ansvarlig for terrordrap av amerikanske jøder. En annen sterk kandidat er tidligere FN-ambassadør John Bolton og senator Jeff Sessions fra Alabama.

Knesset minnet Rabin

Det israelske Knesset markerte søndag at det var 21 år siden statsminister Yitzhak Rabin ble skutt ned og drept i Tel Aviv. Netanyahu sa i en tale til forsamlingen at hendelsen etterlot et stort åpent sår i nasjonen og at arrene etter dette vil vare i generasjoner. Han la til at Rabin var sterkt imot «en tvungen løsning» på konflikten med palestina-araberne, noe som er et standpunkt Netanyahu deler med Rabin.

Styrket kredit

De tre store finansinstitusjonene i verden som graderer nasjonenes kredittverdighet har nå gitt Israel karakteren A+. Toppgraderingen er AAA. Fitch, Moody’s og Standard and Poor’s har gitt Israel A+ og Fitch mener dessuten at selv om situasjonen i Midt-Østen kan snu seg til det verre og virke inn på Israels økonomi, så har landet enorme gassreserver og dette kan styrke landets økonomi yterligere.

Stanset flytrafikken

Alle landinger på Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv ble stanset i nesten fem minutter søndag ettermiddag etter at noen observerte det som trolig var en drone. Dronen ble fjernet fra området og flytrafikken ble gjenopptatt umiddelbart. Små fjernstyrte droner kan påføre fly stor skade under letting og landing.

Beste feltsykehus

FN-organisasjonen World Health Organization (WHO) har nylig anerkjent IDFs feltsykehus som det aller beste i verden. WHO gav IDFs feltsykehus karakteren «Type 3» etter samtaler med IDF, og WHO var ikke i tvil om at IDF har det beste feltsykehuset i verden. WHO gav Israel også karakteren «Type 3 plus» for spesialbehandlinger de kan utføre i felten. Ingen andre land har fått denne karakteren før.