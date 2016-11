Nyhetssammendrag 15. november 2016

Høyesterett vil ikke utsette flytting

Israels høyesterett avslo mandag en henvendelse fra regjeringen om å utsette tvangsevakueringen av bosettingen Amona som ligger like utenfor Ramallah. Domstolen besluttet allerede for to år siden at Amona skulle evakueres. Regjeringen hadde bedt om sju måneders utsettelse for å få til en fredelig flytting av de beboende, men retten sa nei og prosessen vil trolig starte om kort tid. Det israelske forsvaret har satt av 90 millioner shekel for å bygge nye boliger til de berørte familiene.

Militær gigantavtale mellom Russland og Iran

Russland er angivelig i forhandlinger med Iran om leveranse av militært utstyr for opptil 10 milliarder dollar. Russland har lenge vært Irans viktigste støttespiller, både når det gjelder militært utstyr og landets atomprogram, og dette samarbeidet ser ut til å ha blitt utvidet og fordypet etter atomavtalen som ble inngått mellom Iran og Vesten i fjor, skriver Algemeiner.

Russisk fly styrtet i Syria

Et russisk jagerfly styrtet angivelig utenfor kysten av Syria i helgen etter at det tok av fra et hangarskip. Årsaken skal være mekanisk feil på flyet. Piloten skjøt seg ut og overlevde. Ubekreftede meldinger går ut på at Russland planlegger en ny luftoffensiv mot opprørsstyrker i Syria i nær fremtid.

Rivlin i India

President Reuven Rivlin og hans kone Nechama ankom i går India hvor de skal være på et ukelangt offisielt besøk. President Rivlin har med seg en næringslivs og akademisk delegasjon og sammen skal de se hvordan de kan utvide samarbeidet på ulike områder mellom landene. India er blitt en viktig handelspartner og alliert av Israel.globesis

Færre franske immigranter

Antall jødiske immigranter fra Frankrike til Israel har gått kraftig ned hittil i 2016. Mens det i 2015 kom 8,000 jødiske immigranter til Israel fra Frankrike er tallet hittil i år 4,500, ifølge organisasjonen French-Jewish Olim. Men hele 43 prosent av franske jøder – 200,000 – har gitt uttrykk for at de kunne tenke seg å gjøre Aliyah til Israel.

Zika-virus i Israel

Helsemyndighetene kunngjorde denne uken at en israeler i Rishon LeZion er blitt smittet av Zika-viruset. Myndighetene vil nå sprøyte et område på 4,000 kvadratmeter rundt pasientens hus for å være sikker på at det ikke på noen måte sprer seg. Viruset kan forårsake fosterskader hos gravide kvinner. Det er registrert ti tilfeller av Zika-virus i Israel, og de fleste er trolig smittet etter utlandsbesøk ettersom myggen som sprer viruset ikke er vanlig i Israel.