Nyhetssammendrag 16. november 2016

Trump hjalp settlere

USAs nyvalgte president Donald Trump bidro med økonomisk hjelp for å bygge ny infrastruktur i nye lokalsamfunn som absorberte jøder som ble evakuert fra Sinai på 1980-tallet og fra Gaza i 2005, skriver avisen Yedioth Ahronot. Trump skal ha gitt flere millioner shekel til dette, først til jødene som måtte forlate Sinai som en del av fredsavtalen og senere til jødene som ble tvangsflyttet fra Gaza.

Ny ambassadør til Tyrkia

Det israelske utenriksdepartementet utnevnte tirsdag diplomatveteranen Eitan Naeh til den nye ambassadørposten i Tyrkia. Naeh blir den første israelske ambassadøren til Ankara etter at Tyrkia nedgraderte forbindelsene med Israel i 2011 over bordingen av båten Mavi Marmari. Naeh gikk inn i utenriksdepartementet i 1991 og er ekspert på Tyrkia og tyrkisk politikk. Han var stasjonert i Ankara i 1993 før han var ved konsulatet i Chicago, USA og ambassaden i London, England.

Besøker Fiji

For første gang i historien skal en israelsk statsminister besøke republikken Fiji i Stillehavet, øst av Australia. Statsminister Binyamin Netanyahu skal besøke landet i februar neste år under en reise til blant annet Singapore og Australia. Fiji har 910,000 innbyggere og er på størrelse med Jerusalem. Fiji har siden 1978 sendt fredsstyrker til FNs kontingent i Libanon.

Omfattende aksjoner i Syria

Russland har denne uken lansert omfattende bombeaksjoner over Syria. Fly fra Russlands eneste operative hangarskip Admiral Kuznetsov deltar i aksjonene selv om de har nok avanserte fly ved en base i Syria. Målet for offensiven skal være ISIS. Dette er første gang at hangarskipet har deltatt i en militær operasjon.

Styrker marinen mot elektroniske angrep

Den israelske marinen har begynt oppgraderingen av sine marineskip slik at de vil være beskyttet mot elektroniske angrep, også kjent som «cyberangrep». Oppgraderingen tar sikte på å hindre at andre land kan infiltrere systemene om bord, og dersom de likevel skulle kunne klare dette, vil de ikke klare å ødelegge kritisk elektronisk utstyr.

Børsopptur for gjerdeselskap

Kursen på aksjene i det israelske selskapet Magal Security Systems Ltd. har økt med hele 19 prosent etter at USA valgte Donald Trump som ny president tidligere denne måneden. Bakgrunnen er at Magal har spesialisert seg på «smarte» grensegjerder, og Trump har lovet å sette opp en mur eller et avansert gjerde på grensen mellom USA og Mexico for å stanse illegale immigranter. Migals gjerde har ulike sensorer som gjør at grensevaktene kan se om noen forsøker å ta seg over, og systemet er allerede i bruk på grensen mot Gaza.