Nyhetssammendrag 17. november 2016

Takket nei til møte

Statsminister Binyamin Netanyahu takket angivelig «nei» til et møte med USAs nyvalgte president Donald Trump som skulle funnet sted før innsettelsen 20. januar neste år. De to snakket sammen på telefon da invitasjonen kom, og mens Netanyahu tok imot invitasjonen før han undersøkte «protokollene» og innså at det ikke var korrekt av ham å møte en valgt president som ennå ikke var innsatt. Derfor takket Netanyahu formelt «nei» til invitasjonen før innsettelsen.

Gjeninnfør sanksjoner mot Iran

Den republikanske senatoren Tom Cotton sa i et intervju på amerikansk fjernsyn at den nye administrasjonen i USA bør gjeninnføre sanksjonene mot Iran. Han viste til at Obama-administrasjonen nylig innrømmet at Iran hadde begått enda et brudd på atomavtalen fra i fjor sommer. Cotton som er nær nyvalgt president Donald Trump sa at den nye administrasjonen vil innta en langt tøffere linje overfor regimet i Iran, og Trump har selv sagt at atomavtalen er en av de verste avtalene som USA har inngått.

Farlig for jøder i Europa

Uten amerikansk innflytelse på Europa så kan det bli farlig for jøder på kontinentet, mener rabbi Pinchas Goldsmith i Conference of European Rabbis. Han sa at en Trump-administrasjon kan være en bra ting for Israel, men et Europa som USA ikke har innflytelse over kan føre til at jødene må sette sin lit til nasjonale myndigheter som er gjenstand for langt mindre innflytelse utenfra.

Nazi-datter ba om tilgivelse

Datteren til Nazi-sjefen Wilhelm Ober som hadde oppsyn med drapene av jøder utenfor Dnepropetrovsk i Ukraina under Den andre verdenskrig, besøkte nylig et sykehus i Ukraina hvor hun ba lokale jøder om tilgivelse for det hennes far hadde gjort mot jødene. Lilo Bhatia besøkte sykehuset i Dnepropetrovsk hvor rabbi Dov Ber Schneerson og andre jøder var pasienter da nazistene tok over, og drepte samtlige og begravde dem utenfor sykehuset. Bhatia besøkte også et minnested for de drepte og møtte medlemmer i det jødiske lokalsamfunnet.

Skeptisk til konferanse

Frankrikes president Francois Hollande antydet denne uken at muligheten for at den internasjonale «fredskonferansen» bli avholdt som planlagt i neste måned er mindre enn «god». Han viste blant annet til at representanter fra Obama-administrasjonen i USA neppe kommer på grunn av at demokratene tapte valget i november, og nyvalgt president Donald Trump har signalisert at dette ikke er noen prioritet for USA.

BNP vekst

Israels brutto nasjonalprodukt vokste med 3,2 prosent i tredje kvartal, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Privat forbruk økte med 2,9 prosent.