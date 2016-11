Nyhetssammendrag 18. november 2016

Ubåt-kjøp foregikk etter regler

Det nasjonale sikkerhetsrådet har kunngjort at Israels kjøp av ubåter fra Tyskland ble gjort etter gjeldende regler og i samarbeid med forsvarsdepartementet. Klargjøringen kom etter at statsministerens private advokat angivelig hadde forbindelse med det tyske selskapet som bygger dem. Men sikkerhetsrådet understreket at det ikke foreligger noen grunn til mistanke om interessekonflikt fordi alle forhandlingene foregikk etter gjeldende regler.

Bombesikker blodbank

Magen David Adom la denne uken ned hjørnesteinen til det som skal bli en bombesikker og jordskjelvsikker blodbank. Prosjektet er kostnadsberegnet til 100 millioner dollar og skal kunne stå imot rakettangrep så vel som jordskjelv. Anlegget bygges i Ramle som ligger midtveis mellom Tel Aviv og Jerusalem og skal stå ferdig innen tre år og vil inneholde opptil 500,000 blodenheter. Dagens nasjonale blodbank ligger ved Sheba Medical Center utenfor Tel Aviv og har 250,000 blodenheter. Denne blodbanken er ikke godt sikret mot krig og naturkatastrofer.

Dyre bud

Verdens eldste kjente innskripsjon av De ti bud ble nylig solgt på auksjon til en kjøper i Beverly Hills i California. Marmortavlen med budene meislet inn ble solgt for 850,000 dollar. Den veier 60 kilo og hang trolig over inngangen til en synagoge som ble ødelagt av romerne mellom år 400 og 600 eller av korsfarerne i det 11. århundret.

Spiser mest sukker

Israel ligger på førsteplass i verden når det gjelder sukkerforbruk, ifølge en rapport fra OECD. Israelerne spiser gjennomsnittlig 170 gram sukker hver dag. Malaysia ligger på andreplass med 160 gram, etterfulgt av Brazil med 155 gram og USA med 142 gram. Helseminister Yakoov Litzman sier at tallet for Israel er svært bekymringsfullt.

Forbyr sjokolademelk

Helseminister Yaakov Litzman har nedlagt forbud mot distribusjon av «shoko» sjokolademelk ved israelske skoler. Helsedepartementet mener at sjokolademelk er usunn og forbudet er et ledd i å gi elevene sunnere lunsjer på skolene.

HIV medisin

En ny medisin utviklet ved Hebron University i Jerusalem kan vise seg å kurere pasienter med HIV-viruset. Den nye medisinen er nå under utprøving og har vist seg å kunne redusere HIV med 97prosent på bare en uke, ifølge Channel 2. Medisinen inneholder en «peptide» som er en mindre versjon av et protein og som angriper viruset fra flere hold slik at det utsletter seg selv. Medisinen ble utviklet av Abraham Loyter og Assaf Friedler ved universitetet.